Heung Min Son se roba los reflectores en el primer entrenamiento de Corea del Sur

El delantero del LAFC Heung Min Son fue el centro de atención de los aficionados tapatíos en el primer entrenamiento de la selección de Corea del Sur, en donde los presentes entonaron muchas veces el cántico de “Son, hermano, ya eres mexicano”, tratando de sentir como en casa al cuadro asiático.

Los surcoreanos en su primer entrenamiento en las instalaciones de Verde Valle se mostraron complacidos por el estado del césped y de las condiciones del sitio de entrenamiento elegido por uno de los rivales de México en el Grupo A del Mundial 2026, junto con Chequia y Sudáfrica.

????? “Coreano ya eres mexicano”, le gritan a la figura de Corea del Sur, Son Heung-Min @muralcom pic.twitter.com/rF0QkptNET — Citlalli Medina (@CMedinaCANCHA) June 6, 2026

Dentro de un marco de fiesta, el nombre de Son retumbó en varias ocasiones, reconociendo su capacidad y liderazgo de un adversario del Tricolor, acogiéndolo con cariño como recuerdo de aquella victoria sobre Alemania 2028, en donde generó la calificación del cuadro mexicano a la siguiente fase al eliminar a los germanos.

La práctica incluso contó con música de mariachi, reforzando el ambiente de hospitalidad que acompañó a la selección surcoreana en su primera sesión en Guadalajara y en donde los aficionados también entonaron la frase “Corea ya es rojiblanca”, que terminó convirtiéndose en símbolo de la integración del equipo visitante con la identidad del Rebaño Sagrado, que abrió sus puertas para esta experiencia internacional.

El calendario del Grupo A del Mundial 2026 incluye un enfrentamiento entre México y Corea del Sur, programado para el 18 de junio en el Estadio Guadalajara. Este partido podría ser determinante para las aspiraciones de clasificación de ambos equipos.

Antes de ese compromiso, Corea debutará el 11 de junio contra República Checa; después, cerrará la fase de grupos el 24 frente a Sudáfrica en un grupo donde el equipo mexicano parte como favorito por su condición de local, pero deberá demostrarlo en el terreno de juego.

Kim Min-jae, defensor del Bayern Múnich y considerado uno de los mejores zagueros asiáticos de la actualidad, fue otro de los jugadores que llamó la atención de los aficionados, y en donde su liderazgo y presencia física fueron reconocidos por los asistentes, quienes aprovecharon la oportunidad de observar de cerca a un futbolista acostumbrado a competir al más alto nivel en Europa.

Mariachis, sombreros, gifts, and fans chanting Heung-Min Son’s name during South Korea’s first training session on Mexican soil. ??????



This is how Mexico welcomed South Korea ahead of the 2026 FIFA World Cup. ??? pic.twitter.com/gcKh8xtsEz — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) June 6, 2026

Otro de los elementos que robaron reflectores fue Lee Kang-in. El mediocampista del Paris Saint-Germain se incorporó a la concentración después que el resto de sus compañeros, tras concluir su temporada con la conquista de la UEFA Champions League.

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