Zlatan Ibrahimović, Alex Morgan y Clint Dempsey encabezan Toma Live, el evento global de Nike que reúne a estrellas del fútbol callejero

La cultura del fútbol callejero tendrá una nueva vitrina global con la llegada de Toma Live, la gran apuesta de Nike para conectar a las nuevas generaciones de futbolistas con una audiencia internacional. El evento, que se celebrará este 7 de junio, reunirá a más de 150 jóvenes talentos de 10 países en competencias de formato reducido que se desarrollarán simultáneamente en Ciudad de México, Los Ángeles y Nueva York.

La transmisión en vivo podrá seguirse a través de las plataformas de Amazon, incluyendo Prime Video, Twitch y Amazon Music, en una experiencia que combinará deporte, entretenimiento, música y cultura urbana.

Además, el evento contará con la presencia de reconocidas figuras del deporte mundial como Zlatan Ibrahimović, Clint Dempsey, Alex Morgan y DeMar DeRozan, quienes participarán durante la transmisión para celebrar el crecimiento de este movimiento global impulsado por Nike.

El fútbol callejero se toma el mundo. ??@Nike + @amazonmusic presentan #TomaLive: torneo global en vivo desde LA, NY y CDMX.

Partidos, música, DJs.

? 7 de junio | 7 a 8 pm

? Amazon Music, Prime Video, Twitch, Fire TV, Alexa.



No te hagas el que no sabías. pic.twitter.com/UeeLV49Nuj — Bizarro FM (@bizarrofm) June 6, 2026

Toma Live, la culminación de un movimiento global

Toma Live representa el punto más alto de Toma El Juego, la plataforma comunitaria de Nike dedicada al desarrollo del fútbol callejero. Desde su lanzamiento, la iniciativa ha impulsado más de 100 torneos en seis continentes y más de 20 ciudades, ofreciendo espacios para que jóvenes futbolistas expresen su creatividad y talento dentro de la cancha.

Miles de jugadores de entre 14 y 18 años participaron durante meses en competencias diseñadas para priorizar la imaginación, la libertad y la expresión individual por encima de los formatos tradicionales de desarrollo deportivo.

La jornada final coronará a los campeones regionales y locales en las modalidades 1 contra 1, 3 contra 3 y 4 contra 4.

Ciudad de México será protagonista de la final latinoamericana

Una de las sedes centrales de Toma Live será la Ciudad de México, donde se disputará la Final de Toma Latinoamérica. Equipos de distintos países de la región competirán en un escenario que busca celebrar la diversidad cultural y el impacto del fútbol como herramienta de comunidad.

Mientras tanto, Los Ángeles albergará la gran transmisión global y la final Toma La Noche: LA, mientras que Nueva York será sede de The Showdown, un evento desarrollado junto a la Steve Nash Foundation.

Mucho más que una competencia de fútbol

Para Nike, Toma Live no es únicamente un torneo. La marca define el proyecto como un momento cultural en el que convergen el fútbol, la música, el arte urbano y las nuevas formas de entretenimiento digital.

La transmisión incluirá presentaciones musicales, sesiones de DJ y la participación de creadores de contenido y streamers de la comunidad global de Twitch, reflejando la estrecha relación que existe entre el deporte y la cultura juvenil contemporánea.

Oportunidades para las futuras estrellas

Más allá de la exposición mediática, el evento también busca abrir puertas para los participantes. Ojeadores, responsables de desarrollo deportivo y representantes de distintas organizaciones asistirán a las competencias para identificar talento emergente. Algunos de los ganadores podrán acceder a oportunidades como programas de desarrollo con Nike, futuras finales de Toma y colaboraciones con la marca.

“Toma Live” forma parte de la primera temporada global de Toma El Juego, una iniciativa que continuará con nuevas finales y experiencias en distintas ciudades durante los próximos meses, con el objetivo de seguir impulsando a la próxima generación del fútbol callejero.

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