Zlatan Ibrahimovic tiene a su candidato para el Mundial de 2026

Zlatan Ibrahimovic es una de las grandes leyendas del fútbol. El delantero sueco jugó para varios clubes de gran prestigio en Europa. A nivel selección, Zlatan no contó con una generación dorada en Suecia. Sin él dentro del engramado, su país no está clasificado al Mundial. Ibrahimovic decidió apoyar a la selección brasileña.

A pesar de que Suecia aún tiene opciones de clasificar al Mundial, Zlatan Ibrahimovic decidió animar a Brasil para que gane nuevamente la Copa del Mundo. La razón principal por la que el sueco decidió apoyar a la Canarinha es por su seleccionador Carlo Ancelotti.

“Suecia no está en la Copa del Mundo. Así que espero que gane Brasil… animaré a Brasil por mi amigo Ancelotti. Le deseo lo mejor porque todo lo toca lo convierte en algo mágico”, dijo Zlatan Ibrahimovic en la ‘European Football Clubs’.

Carlo Ancelotti y Zlatan Ibrahimovic compartieron juntos durante una temporada en el París Saint-Germain (2012-2013). Con el estratega italiano, el atacante sueco ganó una League 1. Pero además de Carletto, Zlatan tuvo la dicha de ser entrenado por varios estrategas de talla mundial.

“He tenido como entrenadores a Capello, Mourinho, Guardiola, Ancelotti… Estos cuatro son fútbol y lo han cambiado a su manera”, agregó.

Sin apuesta en la Champions

A nivel clubes, Zlatan Ibrahimovic jugó la UEFA Champions League con clubes como la Juventus, Inter de Milán, FC Barcelona, Milan, París Saint-Germain y el Manchester United. Pero el histórico delantero sueco no pudo levantar la “Orejona” en ninguno de esos equipos. En esta temporada, sin la presencia del Milan, Zlatan no se atrevió a dar un posible ganador.

“El Milan no está en la ‘Champions’ así que tengo que seguir otros equipos, quizá los clubes en los que jugué. Yo nunca la gané. Es una competición en la que no es fácil que gane siempre el favorito, porque llegar a la mejor condición a enero es complicado, y es ahí cuando hay que estar preparado, momento de recoger lo sembrado”, concluyó.

Con información de EFE.

