El mensaje de Christian Eriksen tras su segundo desplome: “Estoy bien”

Christian Eriksen rompió el silencio un día después del incidente que obligó a suspender el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania. El mediocampista danés aseguró que ya se encuentra en su hogar junto a su familia y transmitió un mensaje de tranquilidad tras el episodio ocurrido el domingo en Odense.

El futbolista de 34 años sufrió un nuevo colapso durante el encuentro cuando transcurría el minuto 65. En una acción sin contacto con otro jugador, Eriksen se llevó las manos al pecho antes de caer sobre el terreno de juego. La rápida intervención de los servicios médicos permitió atenderlo mientras sus compañeros formaban un círculo a su alrededor.

Posteriormente, el jugador abandonó el campo por sus propios medios y fue trasladado a un hospital para someterse a evaluaciones médicas adicionales. La Federación Danesa de Fútbol informó en las horas posteriores que el futbolista estaba consciente.

Eriksen tranquiliza a los aficionados

La primera declaración pública llegó a través de sus redes sociales. El propio jugador quiso enviar un mensaje directo para despejar la preocupación generada por las imágenes del incidente.

“Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia”, escribió Eriksen en Instagram.

El internacional danés explicó además que la situación fue distinta a la que vivió durante la Eurocopa de 2021, cuando sufrió un paro cardíaco en pleno partido frente a Finlandia.

“Como probablemente se imaginarán, recibir una descarga de mi desfibrilador implantable ha tenido un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero asegurarles a todos que esta fue una situación diferente a la que ocurrió en 2021.”

El futbolista añadió que su proceso de recuperación ya está en marcha y agradeció el apoyo recibido tanto dentro como fuera de la cancha.

“Además de estar agradecido por el apoyo y la ayuda de todos los jugadores y del equipo médico en el campo, también estoy increíblemente agradecido a los médicos que me han cuidado a mí y a mi corazón a lo largo de los años”, señaló.

Tras el paro cardíaco sufrido durante la Eurocopa de 2021, Eriksen fue sometido a la implantación de un desfibrilador automático implantable (DAI), un dispositivo diseñado para detectar ritmos cardíacos peligrosamente anormales y actuar mediante impulsos eléctricos cuando es necesario.

Según explicó la Fundación Británica del Corazón, este aparato se coloca debajo de la piel, cerca de la clavícula, y puede intervenir automáticamente para restablecer el ritmo cardíaco normal.

En su mensaje, Eriksen destacó precisamente la importancia de ese dispositivo. “Gracias a su experiencia, mi desfibrilador automático implantable (DAI) hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesitaba.”

El médico de la selección danesa, Morten Boesen, también se refirió al funcionamiento del aparato tras el incidente. “En mi opinión, el marcapasos respondió como debía”, afirmó.

“Mi recuperación ya ha comenzado”, indicó el jugador, quien agregó que su prioridad inmediata es “recuperarse, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos”.

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