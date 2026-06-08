Exmundialistas mexicanos le dan la espalda a Memo Ochoa y pronostican a “Tala” Rangel como portero titular del Tri

La disputa por la titularidad en la portería de la Selección Mexicana sigue generando debate a pocos días del debut en el Mundial 2026. Sin embargo, dos voces autorizadas del fútbol nacional, Francisco Javier “Maza” Rodríguez y Óscar “Conejo” Pérez, tienen claro quién debería custodiar el arco del Tricolor frente a Sudáfrica: Raúl Rangel.

Los exseleccionados nacionales coincidieron en que el guardameta de Guadalajara atraviesa el mejor momento de su carrera y cuenta con los argumentos necesarios para imponerse en la competencia interna sobre el experimentado Guillermo Ochoa, quien fue convocado para disputar su sexta Copa del Mundo.

No Memo, No Party ??



Guillermo "Memo" Ochoa has been called up by Mexico for his sixth FIFA World Cup pic.twitter.com/cGyOtadEiJ — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 1, 2026

Maza Rodríguez apuesta por Raúl Rangel como titular

El exdefensor de la Selección Mexicana, mundialista en tres ocasiones, aseguró que la portería será una de las decisiones más importantes para Javier Aguirre, aunque considera que Rangel parte con ventaja.

“Veo una línea defensiva muy sólida y una batalla muy intensa en la portería; creo que Rangel debe ser el que inicie, aunque podemos esperar alguna sorpresa. Javier tiene ese plus, de repente entrena con unos y el día de partidos pone otros”, afirmó Rodríguez.

Además de respaldar al arquero rojiblanco, el exzaguero destacó la fortaleza defensiva del conjunto nacional rumbo al arranque de la justa mundialista.

Conejo Pérez respalda la candidatura de Raúl Rangel

Por su parte, Óscar “Conejo” Pérez, quien defendió la portería mexicana en tres Copas del Mundo, coincidió con el análisis del Maza y aseguró que el arquero de Chivas ha mostrado la regularidad necesaria para quedarse con el puesto.

“Se ha hablado mucho de los porteros. Cualquiera que inicie la portería va a estar segura, aunque creo que Rangel lo ha hecho muy bien, Javier lo respalda, por lo que creo que puede iniciar. Javier es un tipo muy exacto en los detalles”, apuntó Pérez.

El histórico guardameta dejó claro que su postura no minimiza la calidad de los otros candidatos, ya que considera que existe un nivel muy parejo entre los tres porteros convocados.

?????CONEJO PREFIERE AL 'TALA' RANGEL



Óscar 'Conejo' Pérez habló con ?? @chato_jc, y no descarta que Memo ?Ochoa sea el portero titular de @miseleccionmx contra Sudáfrica en la inauguración.? pic.twitter.com/8CQWnxQxr5 — FOX (@somos_FOX) June 7, 2026

Ochoa, Rangel y Acevedo: una competencia cerrada en el Tri

Aunque mostró preferencia por Raúl Rangel, el Conejo Pérez destacó que tanto Guillermo Ochoa como Carlos Acevedo tienen las condiciones necesarias para responder en caso de ser elegidos por el cuerpo técnico.

“Los tres porteros me gustan, pero Rangel ha tenido una gran regularidad con Guadalajara, por eso pienso que él puede estar”, subrayó.

La decisión final estará en manos de Javier Aguirre, quien ha mantenido el suspenso respecto a la alineación que utilizará en el estreno mundialista.

Johan Vázquez recibe elogios rumbo al Mundial

Más allá del debate en la portería, el Maza Rodríguez también destacó el crecimiento de Johan Vázquez, quien se ha consolidado como una de las principales figuras mexicanas en Europa gracias a su rendimiento con el Genoa de Italia.

“Me gustan mucho los centrales. Destaco lo que ha mostrado Johan, quien está haciendo muy bien las cosas en el fútbol italiano, ojalá que sus actuaciones le alcancen para saltar a un equipo más grande; creo que puede ser el referente del fútbol mexicano”, puntualizó el ‘Maza’.

Las actuaciones del defensor han provocado que muchos lo consideren como el líder de la nueva generación del Tricolor.

Maza Rodríguez confía en un buen inicio de México ante Sudáfrica

El exjugador del PSV Eindhoven reconoció que existe entusiasmo entre los aficionados por el debut de la selección nacional y expresó su confianza en el plantel elegido por Javier Aguirre.

“Estoy contento con esta selección y ansioso por verlos. Esta selección es lo mejor que escogió Javier Aguirre, tienen mucha calidad y no hay nada mejor que competir aquí con su gente; los vamos a apoyar con todo. México debe empezar ganando y espero que hagan lo que nosotros no pudimos”, puntualizó.

La Selección Mexicana afrontará su primer compromiso mundialista el próximo jueves ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, donde buscará iniciar con una victoria su camino en la máxima competición del fútbol.

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