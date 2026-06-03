FIFA coloca a Memo Ochoa al nivel de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo

Historia es historia y para la FIFA la trayectoria del portero de la selección de México, Guillermo Ochoa, no pasó desapercibida para este organismo que, en honor a su sexto mundial, puso la trayectoria del mexicano al nivel del astro argentino Lionel Messi y del no menos figura internacional Cristiano Ronaldo.

Así lo señaló la FIFA en sus redes sociales al publicar una imagen donde aparecen los tres jugadores que han defendido en cinco mundiales los colores de México, Argentina y Brasil, en los momentos en que se encuentran en el umbral de la sexta Copa del Mundo.

Messi ?? Ochoa ?? Ronaldo ??



The only players to be named to six #FIFAWorldCup squads. ? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026

Ochoa se encuentra a un paso de cumplir 41 años de edad y es el único jugador de la selección de México que está en el umbral de su sexto mundial, los mismos que los astros de Argentina y Portugal, representando todo un momento histórico en una competencia donde se tienen que conjugar muchas cosas para poder competir en las mismas y al final, seis ocasiones, representa todo un hito histórico.

La primera ocasión en que se cruzaron los destinos de los tres jugadores fue en el Mundial de Alemania 2006, en donde Messi y Cristiano debutaron en el certamen donde terminó coronándose Italia, mientras que Memo Ochoa no vio acción al ser el tercer portero de México detrás de Oswaldo Sánchez y Jesús Corona.

Lo mismo aconteció en 2010 en Sudáfrica cuando, en el último momento, Javier Aguirre terminó echando mano de Óscar “Conejo” Pérez, hasta que en Brasil 2014 pudo lograr su propósito de debutar en un Mundial para repetir en las dos siguientes ediciones como gran titular.

No Memo, No Party ??



Guillermo "Memo" Ochoa has been called up by Mexico for his sixth FIFA World Cup pic.twitter.com/cGyOtadEiJ — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 1, 2026

Mientras que Cristiano Ronaldo tiene 22 encuentros disputados en Copa del Mundo, marcando ocho goles en todas las ediciones que ha jugado ‘El Bicho’ desde el lejano Mundial de Alemania 2006.

Por su parte, Francisco Guillermo Ochoa ha jugado 11 partidos y ha recibido 12 goles, teniendo en cuenta que Ochoa no jugó en dos de los mundiales en donde sí estuvo convocado.

What it feels like to face Guillermo Ochoa at a #FIFAWorldCup ??? pic.twitter.com/VS8YCuUxGg — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026

Finalmente, Lionel Messi ha jugado 26 partidos en la Copa del Mundo, una cifra histórica que lo convierte en el futbolista con más encuentros disputados en la historia de los Mundiales, superando la marca del alemán Lothar Matthäus con un título conquistado en Qatar 2022.

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