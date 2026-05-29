Aseguran que la FIFA no permitirá que la Liga MX regrese a la Copa Libertadores

La opción de que los equipos mexicanos regresen a competir en la Copa Libertadores quedó prácticamente descartada, después de que se filtrara la versión de que las autoridades de la FIFA y de la Concacaf trabajan a favor de consolidar la segunda edición del Mundial de Clubes en suelo norteamericano.

De acuerdo a información generada por el comentarista de TV Azteca, David Medrano, el principal argumento que impedirá el regreso de los equipos mexicanos en esta prestigiada competencia de la Conmebol se basa en el conflicto de intereses que pudiera generar entre la Concacaf y este organismo, así como proyectar a otro nivel el Mundial de Clubes que tanto éxito tuvo en su primera edición.

“TOTALMENTE CERRADA LA POSIBILIDAD DE QUE CLUBES MEXICANOS, ESTADOUNIDENSES, COSTARRICENSES O DE CONCACAF PARTICIPEN” ?



?? Aunque en tiempos recientes han surgido diversos rumores sobre un posible regreso a la Copa Libertadores, esto no sería posible



? De acuerdo con? pic.twitter.com/g7Wqf4IWS5 — MedioTiempo (@mediotiempo) May 28, 2026

La versión de un posible regreso de los equipos mexicanos surgió a partir de que la cadena Televisa/Univisión compró los derechos de los torneos sudamericanos; de inmediato empezó a circular la versión de que los equipos de la Liga MX tendrían abierta la puerta para competir en este certamen.

Horas después quedó aclarado que, por cuestiones de reglamento de la Concacaf, los equipos mexicanos tendrían que priorizar las competencias de este organismo, como la Leagues Cup y el torneo de campeones y subcampeones de la Concacaf, que prácticamente dejarían sin espacio en el calendario para hacer frente a la Libertadores, más allá de que los equipos de la Liga MX se las ingeniarían para hacer frente a este torneo que tantos beneficios deportivos le otorgó a las oncenas aztecas.

Sobre este tema, Medrano expuso que: “Totalmente cerrada la posibilidad de que clubes mexicanos, estadounidenses, costarricenses o de Concacaf participen en la Copa Libertadores. “¿Se acuerdan de que hace unas semanas se manejó el rumor? Cero, cero, cero. FIFA es muy clara con Concacaf”

“No se puede’. El único escenario para que puedan enfrentar partidos oficiales entre clubes de distintas confederaciones es el Mundial de Clubes, que es de FIFA”, dijo Medrano en su podcast de Youtube.

Las razones de la negativa

Entre los argumentos que se manejaron, sobresalió la presencia de figuras internacionales en la Major League Soccer (MLS), como el caso de Lionel Messi con el Inter Miami, que hizo pensar en el atractivo de enfrentamientos con equipos de la Conmebol.

#EnLaMira | "Ni siquiera la opción de Lionel Messi abrió la posibilidad de que los equipos de Concacaf puedan participar en la Copa Libertadores" ???



?? La opinión de David Medrano (@medranoazteca) en La Afición: https://t.co/M4Rfs0AceW pic.twitter.com/U1acMXFCWK — La Afición (@laaficion) May 28, 2026

“Le han dado una explicación contundente a Concacaf, porque pensaron que con el frente de Messi, pensaron que tocando la puerta se las iban a dar, pero FIFA les dice: ‘’’Mira, si les abro la puerta para que pueda participar en Libertadores, automáticamente estoy abriendo la puerta y los árabes, desde hace un rato están esperando a que se abra para comprar un lugar en la Champions’. No hay posibilidades, por ahora, de que los equipos mexicanos participen en Copa Libertadores, ni en Estados Unidos”.

Cabe mencionar que en México y Estados Unidos han optado por reforzar sus alianzas con competencias como Leagues Cup, All Star Game o incluso la Concachampions, donde cada vez es más recurrente ver a los equipos de ambos países disputando instancias importantes.

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