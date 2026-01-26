Brasil pedirá ser sede del Mundial de Clubes de la FIFA en 2029

Brasil dará un nuevo paso para consolidarse como epicentro del fútbol internacional. El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, confirmó este lunes que el país se presentará como candidato para organizar el Mundial de Clubes de la FIFA de 2029, convencido de que la infraestructura y la experiencia reciente colocan al gigante sudamericano en una posición favorable.

“No lanzamos la campaña como tal, pero ya estamos hablando entre bastidores. Vamos a trabajar para ello. Brasil está apto para recibir ese evento grandioso”, afirmó Xaud ante la prensa, en una comparecencia junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una visita oficial a Brasilia.

El dirigente fue cauto al recordar que el proceso exige ajustes y negociaciones. Acoger el torneo, que celebró su primera edición el año pasado en Estados Unidos y coronó al Chelsea, “requiere muchas conversaciones y muchos ajustes”, señaló, dejando claro que aún no existe una candidatura formal, aunque sí una intención firme.

El anuncio se produjo en un contexto institucional relevante. Xaud e Infantino, acompañados por el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti, fueron recibidos por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno federal. El encuentro giró principalmente en torno a otro gran compromiso que ya tiene fecha y sedes definidas.

El Mundial femenino de 2027 como antesala

Más allá del proyecto para 2029, la reunión estuvo centrada en el Mundial femenino de 2027, que se disputará en Brasil y marcará la primera edición del torneo en Sudamérica. Infantino se mostró entusiasta sobre la organización y el impacto que tendrá el certamen.

“Hablamos de fútbol, del Mundial Femenino Brasil 2027. Coincidimos en que será el mejor Mundial de la historia. Tendremos entre tres y cuatro millones de aficionados de todo el mundo que llenarán los ocho maravillosos estadios en las ocho ciudades sede”, declaró el presidente de la FIFA.

El dirigente suizo destacó que el país ya tiene listos los principales aspectos logísticos. “Será un éxito total (…) No necesitamos nada más que la alegría de la gente”, añadió, tras asegurar que estadios, hoteles y aeropuertos están preparados para recibir a miles de visitantes.

Xaud coincidió en que el torneo femenino marcará un punto de inflexión para la región. “Queremos celebrar el mejor y el mayor mundial femenino de la historia. Estamos juntos para hacerlo lo mejor posible y, si es posible, que el título se quede aquí, en Brasil”, expresó.

El Mundial de 2027 se jugará entre el 24 de junio y el 25 de julio y contará con 32 selecciones nacionales. Ocho ciudades albergarán los partidos: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo. España llegará como campeona defensora, tras su consagración en 2023 en Australia y Nueva Zelanda.



