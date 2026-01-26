Al menos 11 muertos en un ataque armado en un campo de fútbol en México

Al menos 11 personas murieron y varias más resultaron heridas luego de que hombres armados abrieran fuego contra los jugadores y los espectadores de un partido de fútbol en un campo amateur a las afueras de la ciudad de Salamanca, en el estado de Guanajuato, en el centro de México.

El ataque ocurrió el domingo, cuando los hombres armados llegaron a la cancha deportiva en varios vehículos y abrieron fuego indiscriminadamente contra quienes estaban ahí reunidos, según los testigos.

El partido de fútbol ya había concluido, pero jugadores y familias seguían en el campo en el que habían jugado dos equipos locales.

Aún se desconoce el motivo del ataque.

“Lo ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses. Nuestra solidaridad está con las víctimas y sus seres queridos”, dijo la gobernadora de Guanajuato, Libia García, en una publicación de X.

“De manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en la investigación. La seguridad en la región ha sido reforzada”, añadió, prometiendo que actuará “con firmeza” para encontrar a los agresores.

Guanajuato, en el centro de México, registró el año pasado el mayor número de asesinatos de todo México.

Aunque el índice de homicidios dolosos en el estado ha disminuido 41% en los últimos meses, el estado sigue contando con la presencia de bandas criminales que se dedican principalmente al robo de combustibles, el narcotráfico y la extorsión.

EPA: La Guardia Nacional resguardaba el lugar del crimen.

Ráfagas de disparos

Los vecinos aseguraron que escucharon al menos 100 disparos cuando los hombres armados abrieron fuego en los Campos de las Cabañas, en el barrio de Loma de Flores.