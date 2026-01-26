Infantino descarta boicot al Mundial y piensa en “unir a las personas”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió este lunes la celebración del Mundial de 2026 como un evento para “celebrar juntos” el fútbol, en medio de llamados públicos a boicotear el torneo debido a las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Donald Trump.

Tras reunirse con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto, Infantino fue consultado por la polémica generada en redes sociales y por las advertencias de algunos dirigentes europeos. Su respuesta fue directa y apeló al sentido integrador del deporte.

Hoje tive a honra de receber no Palácio do Planalto representantes máximos do futebol: o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o presidente da CBF, Samir Xaud, e o técnico da nossa Seleção, Carlo Ancelotti 🇧🇷⚽️.



Conversamos sobre a Copa do Mundo Feminina FIFA 2027, que será… pic.twitter.com/iFR1G3YiYV — Lula (@LulaOficial) January 26, 2026

“Yo miro al futuro y para mí lo importante en este tipo de eventos futbolísticos, como el Mundial femenino o masculino, es unir a las personas y a los países de todo el mundo”, afirmó.

Infantino subrayó además que la expectativa por la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá es histórica. Según explicó, la demanda de boletos ya supera los 500 millones de solicitudes, una cifra que calificó como “sin precedentes”.

“La gente quiere ir y va a ir y celebrar juntos. Siempre, siempre celebramos juntos el fútbol”, agregó, al ser interrogado por el mensaje publicado por el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien aconsejó a los aficionados “mantenerse alejados de Estados Unidos”.

Boicot, política y una Copa del Mundo inédita

Las declaraciones de Blatter no fueron un hecho aislado. A ellas se sumó Oke Göttlich, directivo de la federación alemana y presidente del FC St. Pauli, quien apoyó considerar un boicot en rechazo a las amenazas de Trump contra la Unión Europea y a su discurso sobre Groenlandia.

El contexto político ha generado un debate que trasciende lo deportivo. El Mundial de 2026 marcará el regreso de la Copa del Mundo a territorio estadounidense, algo que no ocurría desde 1994, y coincidirá con un clima social tenso, acentuado por las redadas contra migrantes promovidas por la actual administración.

Infantino, sin embargo, evitó confrontar directamente a los críticos y prefirió insistir en el valor simbólico del torneo. El dirigente suizo, que se ha reunido en varias ocasiones con Trump y le entregó un reconocimiento por “su contribución a la paz mundial”, sostuvo que el papel del fútbol es precisamente tender puentes en tiempos complejos.

“Es importante unir a la gente, especialmente en nuestro mundo actual”, remarcó.

La Copa del Mundo de 2026 será la mayor edición en la historia del certamen. Participarán 48 selecciones, se disputarán 104 partidos y habrá 16 ciudades anfitrionas repartidas entre Canadá, México y Estados Unidos. El torneo se jugará entre junio y julio y concentrará a millones de aficionados de todos los continentes.

Más allá de las controversias, la FIFA apuesta a que el balón vuelva a ser el centro de la escena. Infantino confía en que el entusiasmo por el fútbol supere las tensiones políticas y que el Mundial vuelva a cumplir su función original: reunir a personas de distintos países alrededor de un mismo juego.

Por ahora, el mensaje oficial es claro. No habrá boicot desde la FIFA. La prioridad, insiste su presidente, es celebrar juntos.



