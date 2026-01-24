Javier Aguirre tendría un trompo en la uña con Julián Quiñones para el Mundial

Javier Aguirre vaya que tiene frente a sí una tremenda margarita que deshojar o saber que hacer con el gran trompo en la uña con el asunto del gran momento goleador de Julián Quiñones en el fútbol árabe porque no sería la garantía para que el delantero del Al-Qadisiyah sea convocado para el Mundial 2026.

Quiñones atraviesa un esplendor goleador solo detrás del astro internacional Cristian Ronaldo en la tabla de goleadores en la Saudi Pro League, lo que ha generado que una inmensa mayoría de aficionados de la selección de México exijan al técnico de México Javier Aguirre la presencia del delantero nacido en Colombia, pero que decidió naturalizarse mexicano por factores familiares.

Aguirre está consciente de las grandes condiciones de Quiñones, desde su paso por Atlas y después en el América que lo catapultó al fútbol saudí árabe, pero en la selección de México no ha encontrado la posición exacta y eso ha abierto todo un debate que volvió a tocarse este sábado previo al duelo contra Bolivia y donde no fue convocado el delantero debido a que no es fecha FIFA y solo fueron requeridos jugadores de la Liga MX.

“Es difícil hablar de jugadores que no están aquí, pero Julián es un grandísimo jugador, es espectacular, con nosotros ha ayudado, tiene registros que no vemos comúnmente en los delanteros. Nadie tiene las puertas cerradas conmigo, siendo mexicano y teniendo continuidad en su equipo, eso lo hace elegible”, destacó el técnico del Tricolor.

Para colmo de males, también expuso: "Si hablo de Quiñones, tengo que hablar de 450 jugadores.

Quiñones suma hasta el momento 15 goles con el Al-Qadisiyah, solo una anotación detrás de Cristiano Ronaldo, pero ese gran paso goleador no ha sido garantía para que sea requerido en todos los partidos de la selección azteca, pues la última ocasión que fue convocado fue contra Ecuador en octubre pasado, ya que contra Uruguay y Paraguay en noviembre no fue requerido por una lesión.

Antes de eso, Quiñones ha sido convocado, pero no ha tenido minutos en varios partidos con el Tricolor y su presencia en el equipo mexicano no está garantizada para el Mundial, mucho menos después de lo que manejó este sábado el famoso “Vasco” Aguirre.

Así que la presencia de Quiñones es una de las grandes incógnitas en la lista del “Vasco” Aguirre, al igual que la recuperación que pueda tener Santiago Giménez del AC Milan después del procedimiento quirúrgico del tobillo al que fue sometido en diciembre pasado.

