México en tratos para enfrentar a Brasil en lugar de Argentina antes del Mundial 2026

Frente a la supuesta y reciente negativa de Argentina de enfrentar a México en la ciudad de Las Vegas como se había anunciado por parte del presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) Claudio Tapia en septiembre pasado, ahora las autoridades mexicanas buscan como relevo a Brasil.

El anuncio de enfrentar a México surgió de las propias autoridades argentinas como “Chiqui” Tapia en septiembre pasado restando en esa ocasión solo definir la sede, pero después de varios intentos por cerrar el encuentro con los actuales campeones del mundo, al parecer el equipo encabezado por Lionel Messi tiene otros planes.

🚨 TITULARES 🚨



Hay FUTURO en la Selección | México vs Brasil en mayo | Obed y Sánchez a Europa



Mira el video aquí: https://t.co/obKDY1i4ub pic.twitter.com/Qps5bAPBCz — CRACKS MX (@mx_cracks) January 23, 2026

De acuerdo a la información del reportero de TUDN Gibran Araige, el duelo contra el seleccionado amazónico que terminó en quinto lugar de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica sería en el famoso Rose Bowl donde el seleccionado azteca ha enfrentado a México en un sinfín de ocasiones.

México al margen de los duelos confirmados contra Bolivia este domingo en Santa Cruz de la Sierra, el 25 de febrero contra Islandia en Querétaro, Portugal el 28 de marzo y Bélgica, 31 de marzo. El primero en la reinauguración del Estadio Azteca y el segundo en Chicago, tendría contemplado enfrentar al seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti.

Con Argentina se tenía contemplado realizar el encuentro tres semanas antes del debut mundialista y como cierre de la preparación antes de enfrentar el 11 de junio a Sudáfrica en el Estadio Azteca en lo que será el inicio del camino del Tricolor en busca de hacer una participación histórica del cuadro nacional dirigido por Javier “Vasco” Aguirre.

México no enfrenta a Brasil desde junio de 2024 cuando previo a la Copa América que se realizó en Estados Unidos cuando la Verdeamarela derrotó a los mexicanos 3-2 con goles de México por conducto de Julián Quiñones y Guillermo Martínez, mientras que por Brasil anotaron Andrés Pereira, Gabriel Martinelli y Endrick.

En total, la Selección de México enfrentó a Brasil en 42 ocasiones, entre partidos amistosos, Copa Oro, Copa América, Copa Confederaciones, Mundiales y Juegos Olímpicos. El saldo favorece a los sudamericanos al sumar 25 triunfos, por solo 10 victorias para el Tricolor, por lo que existe el deseo de mejorar los números contra los amazónicos.

🚨 SE VIENE UN NUEVO ARGENTINA VS. MÉXICO 🇦🇷🇲🇽



Claudio Tapia, presidente de la @afa, le confirmó a Olé que habrá un amistoso ante @miseleccionmx a pocos días del arranque del Mundial 2026.



🗣️ “Siempre con México son muy buenos partidos”, contó.



Además, reveló otro… pic.twitter.com/8jJgk8oClL — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) September 24, 2025

Mientras que contra Argentina se han enfrentado 32 veces en partidos oficiales y amistosos, con 16 victorias de los sudamericanos, 12 empates y solo cuatro victorias del seleccionado azteca, existiendo una gran afrenta del lado mexicano por el dominio que mantienen los argentinos en justas mundialistas.

Seguir leyendo:

– Santiago Giménez reconoció que fue un factor emocional lo que lo llevó a elegir a México antes que a Argentina

– Djibril Cissé no oculta su odio sobre los futbolistas argentinos

– Thiago Silva sueña con jugar el Mundial con Brasil a sus 41 años





