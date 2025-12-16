Thiago Silva sueña con jugar el Mundial con Brasil a sus 41 años

Thiago Silva, referente indiscutible del fútbol brasileño, encara la recta final de su trayectoria profesional con una ambición que desafía el paso del tiempo. Lejos de conformarse con lo conseguido en Europa, el zaguero central mantiene intacto el deseo de levantar el trofeo más codiciado del planeta. En una conversación exclusiva con France Football, Silva dejó clara su postura con una pregunta retórica que define su mentalidad actual: “¿Te imaginas terminar con un título de campeón del mundo?”.

Para el exjugador del PSG y Chelsea, su contrato con el Fluminense, que se extiende hasta junio de 2026, no fue una decisión tomada a la ligera ni un simple retiro dorado. Fue una apuesta calculada. Aunque no ha vestido la camiseta de la Canarinha desde el Mundial de 2022, el defensor no pierde la esperanza. “No me convocan desde el Mundial 2022, pero pensé que no era imposible. Por eso firmé dos años con Fluminense, para apuntar a la Copa del Mundo”, aseguró.

A pesar de que no ha existido un diálogo directo con Carlo Ancelotti sobre un posible regreso al equipo nacional, Silva se muestra listo para el llamado si este llegara a ocurrir: “Sabe que puede contar conmigo. Estoy a su disposición”.

Entre la disciplina espartana y las cicatrices del pasado

La longevidad de Thiago Silva en la élite no es producto de la suerte, sino de una revelación que tuvo en 2009 al observar a una leyenda italiana. Durante su etapa en el AC Milan, Ancelotti le sugirió mirar de cerca a Paolo Maldini. “Comprendí que, para durar, había que sacrificarse y ser un atleta total, no solo un futbolista”, recordó el brasileño. Desde entonces, la inversión en su cuerpo ha sido masiva. Silva detalló que hace más de una década gastó $25.000 dólares en un cañón hiperbárico, una cifra que muchos consideraban excesiva en aquel entonces, pero que él defiende categóricamente: “Si no hubiera invertido tanto, ya estaría retirado”.

Este nivel de profesionalismo es el legado que busca dejar a las nuevas generaciones, como Andrey Santos, quien quedó impactado al ver la rutina de recuperación, alimentación y sueño que sigue el veterano. Sin embargo, el camino no ha estado exento de dolor emocional y críticas feroces. Silva confesó que lo que más le ha dolido no fueron los comentarios de la prensa tras las eliminaciones del PSG en Champions, sino las palabras de sus propios ídolos.

El defensor recordó con amargura cuando Romario cuestionó su personalidad para liderar la selección. “Crecí admirando a Romario. Cuando tu ídolo te critica, duele. Perdí parte del afecto que le tenía, aunque ahora entiendo y respeto su opinión”, admitió. Esa fortaleza mental, forjada tras superar una tuberculosis en Rusia que casi le cuesta un pulmón, es lo que lo mantiene en pie.

Mirando hacia el futuro, Thiago Silva ya visualiza su etapa en los banquillos, con el sueño de dirigir al PSG, y espera tener la oportunidad de una despedida apropiada con la afición parisina en el Parque de los Príncipes.



