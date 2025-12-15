FIFA premia lo mejor del fútbol en la gala de The Best este 16 de noviembre

Doha será el escenario donde la FIFA celebrará una nueva edición de los premios The Best, una ceremonia destinada a reconocer a las y los protagonistas más destacados del fútbol mundial durante la última temporada. El evento reunirá a cerca de 800 invitados, entre ellos el presidente del organismo, Gianni Infantino, miembros del Consejo de la FIFA, leyendas del fútbol y representantes de las federaciones afiliadas, además de figuras de la élite del balompié internacional.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

La gala de los The Best FIFA Football Awards se llevará a cabo este martes 16 de diciembre en el Katara Hall del Fairmont Hotel, en Doha. La ceremonia comenzará a las 11:00 horas del centro de México, 9:00 del Oeste, 12:00 del Este de Estados Unidos y 20:00 hora local en Catar. El evento podrá seguirse en vivo a través del sitio oficial FIFA.com, que ofrecerá la transmisión para los aficionados de todo el mundo.

Los ganadores serán definidos mediante un sistema de votación que combina cuatro bloques con el mismo peso: entrenadores y capitanes de las 211 selecciones nacionales masculinas y femeninas afiliadas a la FIFA, representantes de la prensa especializada y aficionados registrados en la plataforma oficial del organismo. Cada uno de estos grupos aporta el 25 % del resultado final, un esquema que la FIFA mantiene para equilibrar la opinión de expertos y seguidores.

Los nominados y las ausencias que marcan la edición 2025

Entre las categorías que se entregarán destacan los premios a Mejor Jugador y Mejor Jugadora de la FIFA, Mejor Entrenador y Entrenadora, así como los reconocimientos a Mejor Guardameta en ambas ramas. También se otorgarán galardones especiales como el Premio Puskás, el Premio Marta, el reconocimiento a la Mejor Afición y el Fair Play.

En la rama femenina, la lista de nominadas incluye a figuras consolidadas y talentos que brillaron en clubes y selecciones, como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Lucy Bronze, Patri Guijarro y Mariona Caldentey, además de representantes del fútbol de Inglaterra, Francia, Suecia, Estados Unidos, Haití y Malawi, entre otros países.

Para el premio al Jugador de la FIFA, destacan nombres como Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Harry Kane, Mohamed Salah, Pedri y Lamine Yamal, en una nómina que refleja el peso de clubes como PSG, Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool y Real Madrid. Llama la atención la ausencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes no figuran entre los once finalistas de esta edición.

🚨🚨| BREAKING: Ousmane Dembélé is the 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐄 to win the FIFA The Best award tomorrow.



[@mundodeportivo] pic.twitter.com/edOi9mefWZ — CentreGoals. (@centregoals) December 15, 2025

En los apartados de entrenadores, aparecen candidatos tanto del fútbol de clubes como de selecciones. En el fútbol masculino, figuran técnicos como Javier Aguirre, Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick y Roberto Martínez, mientras que en el femenino destacan Sonia Bompastor, Sarina Wiegman y Jonatan Giráldez.

La votación estuvo abierta del 6 al 28 de noviembre, y este martes se conocerá finalmente quiénes se quedan con los premios que la FIFA reserva para lo mejor del fútbol mundial, en una gala que vuelve a concentrar la atención del deporte más popular del planeta.



Sigue leyendo:

· Flamengo y PSG jugarán la final de la Copa Intercontinental

· Efecto Messi: Final de la MLS registró récord de audiencia

· ¿Cristiano Ronaldo vs Messi en un Mundial? Hay una posibilidad en 2026