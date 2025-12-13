Flamengo y PSG jugarán la final de la Copa Intercontinental

El Flamengo selló este sábado su boleto a la gran final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 tras imponerse por 2-0 al Pyramids de Egipto, en un duelo intenso y táctico disputado en el Estadio Ahmad bin Ali, en Catar. El campeón de la Copa Libertadores resolvió el partido con jerarquía y paciencia, y ahora se medirá ante el Paris Saint-Germain en la definición por el título mundial.

El equipo dirigido por Filipe Luís encontró la diferencia en momentos clave. Luego de varios intentos en campo rival, el primer gol llegó a los 23 minutos, cuando Léo Pereira capitalizó un centro preciso de Giorgian de Arrascaeta y conectó de cabeza en el área chica para abrir el marcador. La anotación confirmó el dominio territorial del conjunto carioca, que había tomado la iniciativa desde el inicio.

Tras el gol, Flamengo manejó la posesión con mayor calma y redujo el ritmo, mientras el Pyramids optó por un planteamiento conservador, esperando alguna oportunidad para sorprender. Sin embargo, en el tramo final del primer tiempo, el campeón africano reaccionó. Los dirigidos por Krunoslav Jurčić lograron hacerse con la pelota y exigieron al arquero Agustín Rossi, quien respondió con solvencia en al menos dos intervenciones decisivas.

La ocasión más clara para los egipcios llegó sobre el cierre de la primera mitad, cuando un pase de Blati Touré dejó a Fiston Mayele mano a mano tras superar en velocidad a Danilo. El delantero remató de frente, pero Rossi apareció para sostener la ventaja y frustrar el empate.

O NOSSO POVO PEDE O MUNDO DE NOVO. VAMOS EM BUSCA!#ConfrontoDefinido pic.twitter.com/RkpQVEbBbf — FL4MEN9O (@Flamengo) December 13, 2025

Un segundo tiempo que confirmó el pase a la final

La esperanza del Pyramids se desvaneció apenas iniciado el complemento. De Arrascaeta volvió a ser determinante al enviar un centro al segundo palo que Danilo transformó en el 2-0 con un cabezazo al palo izquierdo del arquero Ahmed El-Shenawy, quien poco pudo hacer para evitar la segunda caída de su arco.

A pesar del golpe, el conjunto africano no renunció a competir. Mostró orden defensivo y complicó la salida del Flamengo durante varios pasajes del segundo tiempo. A media hora del final, Mayele volvió a generar peligro tras desprenderse de la marca de Léo Pereira y rematar de frente, aunque nuevamente sin éxito ante Rossi.

En los minutos finales, Filipe Luís aprovechó la ventaja para rotar el equipo. A cinco del cierre, cumplió con darle minutos a Pedro, quien regresó tras dos meses fuera por lesiones y consiguió dos aproximaciones peligrosas al área rival, dejando buenas sensaciones de cara a lo que viene.

Con esta victoria, Flamengo, ganador de la Copa Challenger, avanzó a la final de la Copa Intercontinental, donde se enfrentará al Paris Saint-Germain, actual campeón de la Liga de Campeones de Europa. El duelo decisivo se disputará el miércoles 17 de diciembre, nuevamente en el Estadio Ahmad bin Ali.

El PSG llega a la final tras cumplir con su objetivo en la liga francesa. Pensando en el choque ante Flamengo, el conjunto parisino venció 3-2 al Metz, último en la tabla, en un partido con rotaciones y ciertos sobresaltos, pero suficiente para mantenerse en la pelea por el liderato. Sin brillar, el campeón europeo hizo lo necesario y ahora enfoca toda su atención en una final que promete enfrentar a dos de los ataques más poderosos del fútbol mundial.



