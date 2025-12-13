Julián Álvarez reacciona al presunto interés del FC Barcelona

Julián Álvarez es una de las figuras más codiciadas del fútbol europeo. El delantero de 25 años milita en el Atlético Madrid, pero varios clubes han dado vuelas cerca del conjunto “Colchonero” para intentar adquirirlo. Uno de ellos es el FC Barcelona.

Desde hace varios meses se ha conocido el interés del conjunto blaugrana por Julián Álvarez. El delantero argentino sería una pieza esencia en la renovación del ataque del club catalán.

“En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Veremos qué pasa al final de la temporada”, dijo Álvarez en una entrevista con ‘L’Équipe hace algunos meses.

Lejos de disiparse los rumores, Julián Álvarez sigue estando en la escena a pocas semanas de iniciar el periodo de traspasos de invierno. El atacante sudamericano volvió a ser consultado sobre el presunto interés del conjunto de Hansi Flick.

“A ver, a mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que lo que en verdad pasa. Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Así que nada, yo trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar”, reconoció Álvarez en una entrevista para Marca.

La temporada de Julián Álvarez

En la temporada 2025-2026, Julián Álvarez ha jugado 24 partidos con la camiseta del Atlético Madrid. El delantero de 25 años ha marcado 11 goles y ha concedido 5 asistencias en 1,900 minutos dentro del campo. Álvarez es una pieza fundamental en el esquema de Diego Pablo Simeone.

Julián Álvarez tiene un largo vínculo con el Atlético Madrid. La “Araña” mantiene un contrato vigente con el conjunto “Colchonero” hasta junio de 2030. según informaciones de Transfermarkt, el valor del futbolista argentino ronda los €100 millones de euros ($117.3 millones de dólares).

