David Silva confiesa que pudo jugar en el FC Barcelona de Guardiola

David Silva reveló un episodio poco conocido de su carrera: en 2008 estuvo muy cerca de fichar por el FC Barcelona dirigido por Pep Guardiola. El exfutbolista contó en el podcast del exjugador Mario Suárez que recibió una llamada directa de Txiki Begiristain, entonces director deportivo del club catalán, para sumarlo al proyecto que recién iniciaba y que terminaría marcando una era.

Según Silva, la operación nunca avanzó porque el Valencia CF, su equipo en aquel momento, decidió no aceptar la propuesta. “En su día recibí la llamada de Txiki Begiristain en 2008 para jugar en el FC Barcelona”, comentó. El canario explicó que el club valencianista se negó a venderlo a pesar de que la negociación era real. Con el paso del tiempo, la situación financiera del Valencia se complicó y finalmente lo traspasaron, tanto a él como a David Villa.

Ese giro lo llevó al Manchester City, donde vivió una etapa dorada. Allí encontró estabilidad, títulos y un entorno deportivo que, según confesó, terminó siendo ideal para él. “Allí viví diez años espectaculares”, destacó Silva, señalando que elegir al club inglés fue “la mejor decisión” de su carrera.

El excapitán del City también reconoció que le habría gustado vestir la camiseta del Barcelona o del Real Madrid. A su juicio, jugar en uno de esos dos gigantes marca una diferencia mediática en España: “Si no juegas en el Madrid o el Barça, en España tienes menos repercusión, aunque seas una leyenda”.

Recuerdos de la Selección, momentos duros y su visión del futuro

Durante la conversación, Silva recordó su etapa con la selección española y la importancia del liderazgo de Luis Aragonés. Aseguró que el técnico fue fundamental en la construcción del espíritu que llevó al equipo a conquistar la Eurocopa 2008. “Luis era excepcional, me ayudó muchísimo, fue como mi padre futbolístico”, afirmó.

Silva también compartió una anécdota de aquella noche histórica. “El día que ganamos la Eurocopa bebí algo con mucho azúcar, no dormí nada y me perdí la recepción con el Rey”, contó entre risas.

El exfutbolista repasó además uno de los momentos más complicados de su vida: el nacimiento prematuro de su hijo. “Mi hijo estuvo cinco meses en el hospital de Valencia. Yo viajaba y jugaba sin dormir aunque lo recuerdo como una época en donde saqué un gran nivel”, señaló.

En otro tramo del diálogo, relató que antes de las incorporaciones de figuras como Messi, Luis Suárez, Jordi Alba o Busquets, David Beckham fue el primero en contactarlo para fichar por el Inter Miami. Silva declinó la oferta porque consideraba que todavía podía competir en Europa.

Sobre su futuro, aseguró que aún no se ve como entrenador. Prefiere pasar tiempo con su familia, aunque no cierra la puerta a dirigir un equipo más adelante.



