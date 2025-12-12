Laporta niega ayudas arbitrales y justifica pagos a Negreira como “heredados”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, defendió este jueves ante la jueza que investiga el caso Negreira la continuidad de los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo, insistiendo en que nunca tuvieron fines ilícitos.

Laporta negó de forma tajante que los arbitrajes favorecieran al club durante su mandato y subrayó que el Barça disponía de “un equipo que era un ejemplo en el mundo”.

Laporta sostiene que la relación con los Negreira era “heredada”

El dirigente azulgrana declaró durante aproximadamente una hora como testigo en la causa que analiza los 7,3 millones de euros pagados por el FC Barcelona entre 2001 y 2018 a los Negreira.

Según fuentes judiciales, Laporta recordó que cuando asumió su primera presidencia (2003-2010) la relación contractual con ellos ya existía, heredada de juntas anteriores.

Laporta explicó que desde el área deportiva se le transmitió que los informes de arbitraje y de scouting elaborados por los Negreira eran valiosos para la planificación del equipo, razón por la cual se mantuvieron los pagos. También afirmó que nunca llegó a tratar personalmente con Enríquez Negreira ni con su hijo.

Laporta abandona la Ciutat de la Justícia tras declarar por el 'caso Negreira'



📹 @jordicardero pic.twitter.com/nScwmog6qP — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 12, 2025

El Barça entregó 629 informes al juzgado

El presidente detalló que el club ha puesto a disposición del juzgado los 629 informes localizados, aunque advirtió que podrían no existir más debido a que este tipo de documentación se destruye cada cinco o seis años.

Laporta reiteró que la utilidad técnica de estos análisis justificaba su continuidad y que la decisión de mantenerlos respondía exclusivamente a criterios deportivos.

“En absoluto los árbitros favorecieron al Barça”

Laporta fue rotundo al descartar cualquier beneficio arbitral derivado de estos pagos. Aseguró que el equipo de aquel periodo —liderado por figuras como Ronaldinho, Xavi o Messi en sus inicios— era “un ejemplo en el mundo” y no necesitaba ningún trato preferencial.

En la misma línea se pronunciaron en septiembre los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, quienes insistieron en que los Negreira ya trabajaban para el club cuando asumieron la presidencia y que los informes eran considerados útiles. Rosell, además, sostuvo que el Barça no necesitaba pagar favores arbitrales para ganar partidos, dada la calidad de su plantilla.

Sigue leyendo:

Joan Laporta acusa al Real Madrid de “Barcelonitis” por declaraciones de Florentino Pérez

– Rosell ante la jueza: “Con Messi y Piqué en el Barça no necesitábamos pagar a Negreira”