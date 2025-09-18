Rosell ante la jueza: “Con Messi y Piqué en el Barça no necesitábamos pagar a Negreira”

Los expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, comparecieron este jueves ante la jueza que investiga el caso Negreira, en el que se analizan los pagos de 7,3 millones de euros al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier entre 2001 y 2018.

Rosell: “Con Messi y Piqué no necesitábamos comprar árbitros”

Durante su declaración, Rosell aseguró que el club azulgrana no necesitaba pagar para ganar partidos, ya que contaba con una plantilla histórica.

“Con jugadores como Leo Messi o Gerard Piqué, el Barça no necesitaba ninguna ayuda arbitral”, afirmó el expresidente, que solo respondió a preguntas de su defensa.

El dirigente también defendió que los informes arbitrales elaborados por Negreira y su hijo eran útiles para los entrenadores y se limitó a mantener esos servicios, contratados previamente a su llegada. Según sus cálculos, cada informe costaba menos de 250 euros, lo que —en su opinión— descartaría cualquier posibilidad de compra de arbitrajes.

❗️ El ex presidente Sandro Rosell abandona también la Ciutat de la Justícia tras declarar por el 'caso Negreira'



📹 @angelperezpx pic.twitter.com/b75Of8GXNE — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 18, 2025

Bartomeu respalda la versión de Rosell

Su sucesor en la presidencia, Josep Maria Bartomeu, reforzó el argumento de que el Barcelona no buscaba favores arbitrales:

“No hacía falta ninguna ayuda arbitral porque teníamos el mejor equipo del mundo”, declaró ante los medios tras su intervención.

Ambos expresidentes defendieron que tener un miembro del CTA como asesor no era irregular, argumentando que este tipo de relaciones también existen en otros clubes.

Otros imputados en el caso Negreira

Además de Rosell y Bartomeu, también declararon como investigados el exdirector de deportes profesionales del club, Albert Soler, y el exdirector ejecutivo, Òscar Grau. Ambos se limitaron a responder a sus abogados y sostuvieron que los pagos a los Negreira correspondían a un asesoramiento arbitral legítimo y con precio de mercado.

Por su parte, Javier Enríquez, hijo de Negreira, y Ana Paula Rufas, pareja del exdirectivo del CTA imputada por blanqueo de capitales, se acogieron a su derecho a no declarar. Rufas está bajo investigación por los tres millones de euros encontrados en sus cuentas, que podrían estar vinculados a los pagos del club.

