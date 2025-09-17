Jueza del caso Negreira interrogará a Rosell y Bartomeu por los pagos del Barça

Los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu comparecerán este jueves ante la jueza Alejandra Gil, instructora del caso Negreira, en el que se investigan los pagos por más de 7 millones de euros realizados por el club azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018.

Además de Rosell y Bartomeu, también han sido citados como investigados el exdirector de deportes profesionales del Barça Albert Soler y el exdirector ejecutivo Òscar Grau, junto con Javier Enríquez, hijo de Negreira, y Ana Paula Rufas, pareja del exdirigente arbitral.

Estas comparecencias se producen dos años y medio después de que la Fiscalía abriera la causa, en la que se investiga si los pagos del Barça, que ascendieron a 7,3 millones de euros, tenían como finalidad recibir favores arbitrales o si se trataban únicamente de servicios de asesoría e informes técnicos.

La versión del FC Barcelona en Caso Negreira

El club blaugrana siempre ha sostenido que los pagos respondían a la elaboración de más de 600 informes técnicos y análisis arbitrales encargados a Javier Enríquez. Según el Barça, el objetivo era conocer el perfil de los colegiados y evaluar su actuación en los partidos en los que dirigían al equipo.

Hasta la fecha, el único que había comparecido en sede judicial era el propio Negreira, citado en marzo del año pasado. Sin embargo, el exvicepresidente del CTA se acogió a su derecho a no declarar, alegando problemas de salud derivados de un deterioro cognitivo.

El orden de los interrogatorios

La primera declaración de este jueves corresponderá a Javier Enríquez, seguido de Rosell, Bartomeu, Soler y Grau. La ronda de interrogatorios se cerrará con Ana Paula Rufas, pareja de Negreira, quien fue imputada por presunto blanqueo de capitales tras detectarse 3 millones de euros en sus cuentas, que los investigadores sospechan podrían proceder de los pagos del Barça.

