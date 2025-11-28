Joan Laporta acusa al Real Madrid de “Barcelonitis” por declaraciones de Florentino Pérez

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, volvió a encender el debate entre los dos gigantes del fútbol español al afirmar este viernes en Andorra que las palabras de Florentino Pérez durante la asamblea del Real Madrid reflejan “la barcelonitis del Real Madrid”.

Laporta viajó al Principado para participar en la presentación de una escultura y mantener un encuentro con socios y aficionados en el marco del libro “Principat Blaugrana”, obra del comunicador Àlex Terés. Allí, sin haber respondido antes públicamente, decidió contestar al presidente blanco por sus insinuaciones en torno al Caso Negreira.

“Están fuera de juego”: Laporta responde a Pérez

Florentino Pérez había sugerido que parte del éxito histórico del Barcelona se explicaba por los pagos relacionados con el Caso Negreira. Laporta no tardó en replicar:

“Las declaraciones están fuera de juego. Denotan la barcelonitis que tiene el Madrid. Parece que siempre han de hablar del Barça para justificar no sé qué”.

El dirigente azulgrana aseguró que el Real Madrid está “presentísimo” en el proceso judicial y que su insistencia obedece a razones más políticas que deportivas.

Según Laporta, la causa se está “estirando como un chicle” pese a que “no hay nada que incrimine al Barça”.

🚨🎙️| Joan Laporta: “Florentino Perez' statements about Barça? Real Madrid are involved at every moment in the judicial process of the Negreira case, stretching it like chewing gum even though they know there’s NOTHING there. Barcelona has never bought referees, and in general… pic.twitter.com/LUkshQbIqB — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 28, 2025

Críticas arbitrales y ejemplos recientes

Laporta también utilizó lo ocurrido en la última jornada para reforzar su mensaje, mencionando dos jugadas polémicas que favorecieron al Real Madrid en el empate ante el Elche.

“Bellingham toca claramente el balón con el brazo en uno de los goles, y en el otro Vinicius prácticamente le rompe la nariz a Iñaki Peña. Esos goles no deberían haber subido al marcador. Con eso, el Barça sería líder”.

El presidente culé reiteró que el Barcelona “nunca ha comprado árbitros”, y que históricamente quienes han salido favorecidos por el arbitraje son los blancos.

“No soportan la mejor época del Barça”

Laporta defendió con firmeza la era dorada del club azulgrana, asegurando que desde el Real Madrid existe una obsesión por desacreditar el periodo comprendido entre 2004 y 2015.

“Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barça. No les gustó que fuéramos la referencia mundial, el equipo más admirado por cómo jugábamos”.

