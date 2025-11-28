Leo Suárez y su amarga salida de los Pumas de la UNAM

Los Pumas de la UNAM no tuvieron un buen Apertura 2025. Desde que llegó Efraín Juárez el conjunto universitario ha adquirido a jugadores importantes para intentar pelear dentro de la Liga MX. De igual forma, el club ha salido de piezas que en otro momento fueron determinantes. Uno de ellos fue Leo Suárez.

En una entrevista para Bolavip, Suárez reveló detalles de su salida de los Pumas de la UNAM. Los últimos recuerdos de el argentino en la Liga MX fueron amargos. Primero una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha; segundo, un puesto perdido en la plantilla relegado a las inferiores del club con 28 años.

“Yo no hablé con nadie, no tuve la oportunidad de hablar con alguien de mi tema. Hasta el momento de esa pretemporada llegué con la confianza y el deseo de hacer una gran pretemporada para hacer un buen año y estar a la altura de ese gran club“, recordó.

Tras su larga recuperación, Leo Suárez esperaba sumar minutos dentro del equipo. La decisión técnica de bajarlo con los juveniles afectó al atacante argentino. Aunque le disgustó este movimiento, Suárez no pidió explicaciones. Tampoco las tuvo.

“Yo, con el respeto que se me consideró y el respeto que le di a cada club que me dio trabajo, hice lo que me dijeron (…) No pedí explicaciones porque siento que no valía la pena pedirlas“, dijo Suárez al recordar que fue bajado a la Sub-21 de los Pumas luego de que se recuperó de su lesión.

Con la camiseta de los Pumas de la UNAM, Leo Suárez jugó 31 partidos. Durante 1,815 minutos dentro del campo, el futbolista nacido en José León marcó 5 goles y concedió 6 asistencias. “A uno le duele que te traten así porque yo adelanté mi proceso, arriesgué mi físico para poder volver, y estar y ayudar al equipo“, sentenció.

El presente de Leo Suárez

En agosto de 2024 Leo Suárez volvió al fútbol argentino. Estudiantes de La Plata le dio la oportunidad al extremo derecho de 29 años de continuar con su carrera profesional. Sin embargo, Suárez no ha recibido los minutos esperados.

Leo Suárez se ha quedado en el banquillo de suplentes en la mayoría de los partidos en esta temporada. El atacante de 29 años solo ha podido jugar 53 minutos contra Banfield y otros 18 minutos contra River Plate. Suárez no ha podido marcar goles ni conceder asistencias.

