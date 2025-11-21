Efraín Juárez no tilda de “fracaso” la eliminación de los Pumas

Los Pumas de la UNAM se despiden de su participación en el Apertura 2025. El conjunto auriazul cayó 3-1 con los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo. Efraín Juárez es el principal señalado en esta eliminación, pero el estratega mexicano califica este a fase del torneo como un aprendizaje.

No está de más recordar que los Tuzos del Pachuca llegaban a este partido con mucha inseguridad e inestabilidad en el proceso. El Pachuca destituyó a Jaime Lozano, entrenador que los llevó a las instancias del Play In. Esteban Solari dirigía su primer partido oficial al mando de los Tuzos y le ganó la pulsada a Juárez.

Con un gol de Enner Valencia y un doblete de Kenedy los Tuzos del Pachuca sacaron la victoria en su estadio. Por los Pumas de la UNAM descontó Pedro Vite, pero no fue suficiente para la remontada auriazul. A pesar de haber sido eliminado en una instancia prematura y contra un equipo en medio de una transición, Efraín Juárez no considera que hayan fracasado.

“Soy consciente y la realidad es que uno está en base a los resultados. La palabra fracaso está en todos nosotros, el no intentar para mi si es fracaso, intentamos no se pudo”, dijo el estratega mexicano tras la derrota de su club.

Aprendizaje en el Apertura 2025

Efraín Juárez no le dio una connotación negativa a su eliminación en el Apertura 2025. El exfutbolista tomará todo lo aprendido en este torneo y lo utilizará a su favor. Juárez insinuó que puede seguir para la próxima campaña con el conjunto universitario.

“El proceso que estamos llevando desde hace seis meses que estoy a cargo de esta institución a la que tanto quiero, tanto admiro, tanto respeto y que tengo un agradecimiento profundo, me deja un aprendizaje en todas las áreas a mejorar y que el siguiente torneo podamos sacar cosas positivas de esto”, agregó.

Los Pumas de la UNAM se metieron en el Play In en el último puesto que otorgaba cupos a esta ronda (10). En el apertura 2025, los auriazules consiguieron 5 victorias, 6 empates y 6 derrotas en 17 jornadas.

