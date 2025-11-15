Las Chivas le muestran la puerta de salida a Cade Cowell

Las Chivas de Guadalajara han vuelto a competir de buena forma dentro de la Liga MX. Gabriel Milito logró aceitar sus piezas desde el banquillo. Pero no todos tienen la oportunidad de jugar dentro de los planes de Milito. Uno de los sacrificados sería Cade Cowell.

Cade Cowell fue uno de los fichajes de mayor renombre que logró contratar la directiva del Rebaño Sagrado. El delantero de 22 años llegó a México proveniente de San José Earthquakes.

El atacante nacido en California pintaba para ser parte de uno de los proyectos más ambiciosos del club en el futuro. Pero Cowell no entra en los planes de Gabriel Milito y ya tendría las puertas abiertas para marcharse.

”No entra en planes para el técnico, Gabi Milito (…) Ya tiene precio por si hay algún equipo interesado, lo puedan llevar a su institución”, reportó Jesús Bernal de ESPN.

La información detalla que la directiva del Rebaño Sagrado querría, al menos, recuperar la inversión que hicieron cuándo fueron a la MLS por su ficha. Sin embargo, la valoración de Cade Cowell en la actualidad puede que sea mucho más baja por su inactividad.

“Lo que Chivas esperaría obtener por él, como mínimo, es lo que el Guadalajara pagó por Cowell; que fueron $4 millones de dólares. Incluso creen que puede ser vendido un poco por encima de lo que se pagó por él; alrededor $5 o $5 y medio millones de dólares“, agrega el reporte.

Cade Cowell en las Chivas

Cade Cowell llegó a la liga MX en enero de 2024. Desde entonces el delantero mexicoamericano ha jugado 68 partidos en los que solo ha podido disputar 3,119 minutos dentro del campo (poco más de 45 partidos completos).

El “Cowboy” ha marcado 11 goles y ha concedido 4 aisstencias durante su estancia en las Chivas. El contrato de Cade Cowell finaliza en junio de 2027.

Cade Cowell y su participación en el Apertura 2025

