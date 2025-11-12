Fernando Gago, los números del fracaso en su regreso a Liga MX

Fernando Gago tuvo un amargo regreso al fútbol mexicano. Al mando de los Rayos del Necaxa, el estratega argentino no pudo pasar de la fase regular en el Apertura 2025. Gago vuelve a tener otro proceso cuestionable.

Los Rayos del Necaxa finalizaron su participación en el Apertura con un empate en su visita al Mazatlán. Esto hizo que el conjunto de Gago terminara su participación en el puesto 13 de la clasificación general con 17 puntos. Un triunfo no cambiaría el presente del club. Se quedaron a 4 puntos de la repesca.

⚡️Club Necaxa



Serán 15 DTs en 10 años (2016/2026)



🇦🇷Fernando Gago

🇦🇷Nicolás Larcamón

🇲🇽Lalo Fentanes

🇻🇪Rafael Dudamel

🇦🇷Andrés Lillini

🇲🇽Jaime Lozano

🇦🇷Pablo Guede

🇲🇽Memo Vázquez

🇲🇽José Gpe Cruz

🇲🇽Poncho Sosa

🇲🇽Memo Vázquez

🇲🇽Marcelo Michel Leaño

🇲🇽Nacho Ambriz

🇲🇽Poncho Sosa pic.twitter.com/beb0HYZ3rc — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) November 9, 2025

El Necaxa cerró su participación en el Apertura 2025 con dos victorias y dos empates. ¿Cómo un club que cerró muy bien la última fase del torneo puede quedar eliminado? Los Rayos solo consiguieron un triunfo entre la jornada 4 y la jornada 13 del campeonato (7 derrotas).

La mala temporada del Necaxa adquiere una mayor relevancia al tomar en cuenta que en la temporada anterior el club finalizó en el puesto 5 de la clasificación general. Los Rayos ganaron 10 de sus 17 partidos en el Clausura 2025.

Fernando Gago en el Necaxa

Con 20 partidos dirigidos, Fernando Gago dejó un balance negativo en el banquillo de los Rayos del Necaxa. El estratega sudamericano dejó un balance de 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

Esta es la segunda experiencia de Fernando Gago en la Liga MX. El estratega argentino dirigió a las Chivas de Guadalajara en 2024. Gago dejó un balance de 17 victorias, 9 empates y 12 derrotas, antes de irse a Boca Juniors en su segunda temporada con el Rebaño Sagrado.

Necaxa en el Apertura 2025

Comparativa con el líder del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sigue leyendo:

– Armando González es elogiado por su campeonato de goleo en la Liga MX

– Fernando Gago fracasa con el Necaxa y habría sido despedido

– Lionel Messi visualiza su regreso a Barcelona

– Fernando Gago ya tendría un posible reemplazo en el Necaxa