Lionel Messi se visualiza viviendo de nuevo en Barcelona

Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas de la historia. El argentino construyó su leyenda dentro del FC Barcelona, club en el que consiguió gran parte de sus éxitos. El futbolista del Inter Miami no descarta regresar a la ciudad española, lugar que él y toda su familia extrañan.

El capitán de la selección Albiceleste visitó el nuevo Spotify Camp Nou. La presencia del argentino en la casa del FC Barcelona agitó las redes sociales. Pero no es algo del otro mundo. Messi reveló que extraña la ciudad en una entrevista con el diario Sport.

“Extrañamos mucho Barcelona. Los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos”, reconoció el futbolista sudamericano.

Ya con 38 años y con 4 años fuera del club de sus amores, Lionel Messi recuerda con mucha más nostalgia su paso por el conjunto blaugrana. Después de tanto tiempo fuera del club, Messi sigue recibiendo gestos de afecto de parte de los aficionados culés.

“La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que cuando pasaban las cosas; se viven mucho más (…) Es espectacular. Cuando me llegan las cosas de Barcelona, de la gente, de una etapa como esa que hemos vivido, siempre me agarra un poco de nostalgia y mucha emoción“, dijo el futbolista del Inter Miami.

Recuerdo de su salida del Barcelona

En agosto de 2021, Lionel Messi decidió desvincularse del FC Barcelona después de que tuvo varios amagues de salida dentro del equipo. “La Pulga” se marchó en medio de inconformidades con la directiva. Su destino fue el PSG, pero su mente seguía estando en Barcelona.

“A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por todo lo que hemos pasado“, recordó.

Con 38 años, Lionel Messi sigue siendo una pieza determinante dentro de la Major League Soccer. El futbolista sudamericano renovó recientemente con el Inter Miami hasta diciembre de 2028. Sin embargo, siempre está la posibilidad de que el argentino tenga un “último baile” con el conjunto blaugrana.

“En el momento que yo vea que físicamente no estoy, que me cuesta dentro de la cancha o no lo disfruto, será el momento de dar el fin, pero hoy por hoy lo disfruto, me siento bien y en eso estamos“, dijo Messi sobre su retiro.

Lionel Messi en la MLS 2025

