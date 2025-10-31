Rafa Márquez no ocultó su admiración sobre Lionel Messi

Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas de la historia. El argentino dejó un gran legado en el FC Barcelona. En este club, el capitán de la Albiceleste jugó junto a Rafa Márquez. El defensor mexicano no ocultó su buena concepción del sudamericano.

En el marco de la inauguración de la “Messi Experience”, Rafa Márquez recordó con ilusión su paso en el FC Barcelona junto a Lionel Messi. El exdefensor mexicano destacó la mentalidad de Messi.

“Para mí es el mejor del mundo. Tuve la oportunidad de coincidir con él, ha sido un privilegio ver su proceso, el verlo desarrollarse, cómo nos sorprendía en los entrenamientos, la mentalidad que tiene… es un ejemplo de vida”, dijo Márquez.

🔥😮‍💨Las palabras de Rafa Márquez lo dicen todo



El como ex jugador y compañero de Messi en el Barcelona sabe del talento del argentino. Por eso su reconocimiento y admiración 🔝@ilianyAparicio pic.twitter.com/60Gppe42JJ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 30, 2025

Lionel Messi y Rafa Márquez coincidieron durante varios años. Desde la temporada de 2004 hasta 2007, el exdefensro mexicano tuvo la oportunidad de tener a Messi como compañero bajo las directrices de Frank Rijkaard y Pep Guardiola. Además del argentino, Rafa también compartió dentro del terreno de juego con Ronaldinho.

“Estuve con Ronaldinho y Messi, creo que pocas personas tienen esa suerte, es un privilegio”, reconoció el exfutbolista que ahora forma parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre en la selección mexicana.

Del mismo modo, Keylor Navas también recordó cómo era compartir vestuario con Lionel Messi. El costarricense y el argentino jugaron juntos en el Paris Saint-Germain.

“Cuando estuvimos en París compartimos junto con la familia, tenemos un recuerdo muy bonito de él”, recordó el arquero de los Pumas de la UNAM. Navas y Messi jugaron juntos en la temporada 2021-2022 bajo las órdenes de Mauricio Pochettino.

Inter Miami and Pumas will face off tonight in the Leagues Cup but former PSG teammates Keylor Navas and Leo Messi will both miss the match 💔



Messi will miss the match due to injury and Navas will miss the match due to a red card suspension. pic.twitter.com/CsMHi4U7RX — ESPN FC (@ESPNFC) August 6, 2025

