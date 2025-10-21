Lionel Messi le mandó un mensaje a la selección de Argentina sub-20

El Mundial sub 20 llegó a su fin y Marruecos conquistó el torneo. El conjunto africano derrotó 0-2 a Argentina en la final. Luego de esta caída, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para mandarle un mensaje de consuelo a los representantes de la Albiceleste.

En un duelo complejo, en el que Argentina terminó inclinando la cancha por su escenario en contra, Marruecos aprovechó la ventaja y se llevó el título. El doblete de Yassir Zabiri fue suficiente para darle el campeonato al conjunto africano.

Lionel Messi sabe lo que significa ganar este torneo. El capitán de la Albiceleste se quedó con este campeonato en la edición de 2005 disputada en Países Bajos. Tras la derrota de la selección de Argentina en la final en Chile, Messi escribió unas palabras de aliento dirigida a los representantes argentinos.

“¡Cabeza en alto muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón“, escribió el futbolista del Inter Miami.

¡LA BANCA DEL CAPITÁN! El mensaje de apoyo de Leo Messi a los pibes de la Sub-20 tras la Final ante Marruecos. pic.twitter.com/OSK5CgLLQw — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2025

Antes de la final Argentina tenía un paso perfecto en el Mundial sub-20. A diferencia de Marruecos, la Albiceleste había ganado todos los partidos que disputó en la Copa del Mundo.

Argentina venció 1-3 a Cuba, 4-1 a Australia, 1-0 a Italia, 4-0 a Nigeria, 0-2 a México, 1-0 a Colombia, pero en la final fueron derrotados por el conjunto marroquí. Los africanos solo había perdido un partido durante todo el torneo y fue contra México (1-0).

Argentina y sus Mundiales sub-20

El conjunto Albiceleste se queda con seis títulos mundiales en la categoría sub-20. Ya son más de 15 años de ausencia de títulos en esta categoría. Los sudamericanos han ganado las ediciones de Japón 1979, Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canadá 2007.

🔙🏆🇦🇷 Argentina CAMPEONA del MUNDIAL SUB 20 en el 2007.



🔜🇦🇷 Argentina FINALISTA del MUNDIAL SUB 20 en el 2025. pic.twitter.com/s6cgR3llhh — DAT (@DeportesAlTacok) October 16, 2025

