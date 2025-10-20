Messi es elegido el mejor jugador de la última jornada de la MLS

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, fue elegido el mejor jugador en la última jornada de la temporada regular de la MLS, en la que anotó tres goles y repartió una asistencia en la victoria a domicilio por 2-5 ante el Nashville.

Weekend brilliance by Messi 😮‍💨 Another @MLS Player of the Matchday in the books 📖✍️



Read more here: https://t.co/DbeqqCeZ7S pic.twitter.com/VbSQcbq4xD — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 20, 2025

La brillante actuación de Messi comenzó al minuto 34, cuando controló el balón con el pecho y, con una jugada magistral, eludió a tres defensores con un regate antes de rematar de zurda desde la media luna del área, dejando sin posibilidad al arquero Joe Willis.

Su segundo gol llegó en la segunda mitad, al minuto 63, luego de que Andy Najar cometiera una mano dentro del área, lo que derivó en un penal que Messi convirtió para igualar el marcador 2-2, después de que Nashville se había adelantado.

El tercer tanto del argentino llegó al minuto 82, tras una pared con Telasco Segovia que culminó con el cuarto gol del partido, en medio de la arremetida del Inter Miami, que terminó imponiéndose con un contundente 5-2.

Este triplete también certificó al argentino como máximo goleador de la competición y le valió la Bota de Oro. Messi acabó la temporada con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos disputados.

Estos números también lo convierten en uno de los principales candidatos a ganar el premio al más valioso de la temporada regular, galardón que ya conquistó el año pasado.

Luego de este resultado, las Garzas alcanzaron su victoria 19 del campeonato por 8 empates y 7 derrotas, que les permitieron sumar 65 puntos, empatado con Cincinnati y solo un punto detrás de Philadelphia Union de cara a la fase de playoffs en busca del título del torneo 2025.

El Inter Miami finalizó tercero en la Conferencia Este y volverá a enfrentarse al Nashville, sexto clasificado, en los ‘playoffs’ de la MLS. La serie será al mejor de tres partidos, con el primer encuentro programado para este viernes en Miami.

The dates are set. Round 1 awaits. 🔥⚔️



🎟️ Secure your tickets for our first match here: https://t.co/mOHHT9JrAv pic.twitter.com/cYuIkYDeqG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2025

