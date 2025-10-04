Messi, sin anotar, se luce en goleada de homenaje a Busquets sobre New England: 4-1

No siempre quien anota goles se echa a su equipo al hombro y ahora Lionel Messi demostró la clase de jugador que es al guiar al Inter Miami con una gran actuación con tres asistencias a una goleada 4-1 sobre el New England Revolutions, brindándole homenaje al retiro de Sergio Busquets al final del torneo.

De nueva cuenta la famosa Pulga fue el hombre donde giró el rendimiento del cuadro de la Florida que se dio el lujo de brindarse ante su público en el Chase Stadium y hacer del duelo contra la escuadra de Massachusetts, el pretexto suficiente para hacer del partido una fiesta para su compañero Busquets que hace unos días anunció su retiro de las canchas cuando finalice la campaña.

La victoria también sirvió de pretexto para reencontrarse con las victorias después del tropiezo que sufrieron ante Chicago Fire y que mejor que lo hicieron de una manera brillante con sendos dobletes del argentino Tadeo Allende y del español Jordi Alba.

Las acciones

New England Revolutions luchó media hora para mantener su portería en blanco, pero a partir del minuto 32 Tadeo Allende aprovechó que Messi empezó con su show al poner su primer pase de gol y definir con un disparo con calidad que dejó sin opción al portero rival para el 1-0.

Después el asunto se convirtió en una oleada de fútbol de las Garzas lideradas por Messi para que a los 45+3 pusiera el 2-0 para Jordi Alba en un gran pase desbordando por la izquierda y cuando se metió en el área solo tuvo que ceder al exlateral del Barcelona para que pusiera el 2-0.

La escuadra visitante quiso reaccionar, pero el gol anotado por David Turgeman a los 59 minutos en un potente remate solo fue un acicate para los locales, ya que un minuto después Messi apareció de nuevo para colocar otra asistencia y permitir a Tadeo Allende colocar el 3-1.

Esa anotación fue el quitar risas para los visitantes, pues sus fuerzas para ir por una heroica reacción se acabaron y quedaron a merced de los locales que no tuvieron problemas para ponerle la cereza al pastel con la asistencia 395 de manera oficial a lo largo de su interminable carrera y donde quedó a solo cinco de las 400 asistencias totales.

Another Messi assist and Tadeo Allende grabs his brace! ✌️ pic.twitter.com/1l3YqAN4aB — Major League Soccer (@MLS) October 5, 2025

Así vino el 4-1 por Jordi Alba que permitió al Inter Miami llegar a 59 puntos para posesionarse del tercer lugar de la Conferencia Este a tres puntos de distancia de Cincinnati, pero lo que fue más importante, con un Lionel Messi tomando su segundo aire en el torneo.

