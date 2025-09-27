El portero de Toronto FC Sean Johnson evitó que Messi e Inter Miami sumaran tres puntos

Lionel Messi y el Inter Miami no pudieron poner en acción sus cañones por la gran actuación del portero de Toronto FC Sean Johnson, para echar a perder los planes de pelear por el título de la Supporters’ Shield, pero al final tuvieron que conformarse con un empate 1-1 en su visita a tierras canadienses.

Sean Johnson, portero nacido en Estados Unidos materialmente bajo la cortina en el sinnúmero de ataques que realizó el ataque de las Garzas provocando que Lionel Messi, Luis Suárez, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez y Rodrigo de Paul, pudieran generar más daño que un solo gol con el cual se tuvieron que conformar para empatar con los canadienses.

La escuadra dirigida por Javier Mascherano llegó a Toronto con la inercia de la goleada de 4-0 en la casa del NYC FC y creyeron que también invadirían tierras canadienses, pero a la hora de la verdad la actuación de Johnson fue determinante para echarles a perder sus planes y conformarse con el empate 1-1.

Pero inclusive con esas restricciones en un descuido, Messi hizo lo impensable para iniciar una jugada en donde cedió a Jordi Alba por el sector izquierdo que mandó un centro a segundo poste para que Tadeo Allende pudiera rematar y vencer solo por esa ocasión al portero del Toronto FC antes de concluir la primera mitad al minuto 45+1.

No obstante, la calidad del cuadro de Florida, la oncena de Toronto no se amilanó para seguir peleando y lograr el empate a los 60 minutos después de una acción de los mil diablos en donde los canadienses llegaron con muchos elementos y después de un centro raso de Jonathan Osorio que le cedió a Djordje Mihailovic para que empujara el esférico a las redes.

El gol en contra fue un rejón en la humanidad de las Garzas, que se fueron con todo en la media hora restante de las acciones, convirtiéndose en el héroe de la noche al detenerle a Messi el 2-1 en una gran acción para preservar el empate.

La actuación del portero de Toronto demostró claramente que era su noche y no dejó que ni Luis Suárez, ni Rodrigo De Paul podrían causarle daño a su portería, generando que al final de las acciones el técnico de Inter Miami saliera disparado a reclamarle con todo al árbitro como si en ello se le fuera la vida al considerar que había sido factor negativo para conseguir la victoria.

Inclusive el portero Sean Jonhson echó a perder los planes del capitán de las Garzas de aumentar su racha a tres victorias consecutivas, provocando que fuera nominado el jugador del partido, pero más porque ahora el cuadro de la Florida ya no dependen de sus propios resultados para poder alcanzar las metas que se habían trazado.

