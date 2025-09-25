Messi se devoró la “Gran Manzana” en el 0-4 del Inter Miami sobre el NYC FC

Lionel Messi sigue bordando todas las canchas de la Major League Soccer (MLS) y este miércoles no fue la excepción al devorarse completamente la “Gran Manzana” con la goleada sobre el NYC FC 0-4 que aseguró el boleto a la zona de playoffs de la escuadra de Florida,

Sin duda un paso firme y contundente del cuadro de las Garzas que con el doblete de Messi y una asistencia se comió materialmente a los neoyorkinos que no dudaron en abarrotar el Citi Field en Flushing Meadows, para brindar una de sus acostumbradas actuaciones y en donde se dio el tiempo de generar un show en grande.

2 goals, 1 assist 🔥



Messi signs off from New York 🗽 pic.twitter.com/AZoMCAiBp7 — Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025

Incluso, tuvo tiempo de darle el recibimiento a su amigo Luis Suárez que volvió a la cancha después de la suspensión que le aplicaron por el escupitajo a un integrante de Seattle Sounders en la pasada final de la Leagues Cup.

Messi no tuvo compasión para hacer estragos y ante la exigente afición neoyorkina, encabezando al Inter Miami para sumar una importante victoria en donde el astro argentino se adueñó completamente del espectáculo para poner a la urbe de hierro materialmente a sus pies.

MESSI MAGIC IN THE BIG APPLE! 🔥 pic.twitter.com/r2U3Z4FBdJ — Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025

Los detalles

El show de Messi fue total y en el primer gol la famosa “Pulga” asistió a su compatriota Baltasar Rodríguez, exjugador del Racing de Avellaneda, para abrir el marcador después de 43 minutos, en donde la escuadra neoyorkina se defendió con uñas y dientes, pero al final la superioridad en la cancha de los visitantes fue minando sus fuerzas.

Para la segunda mitad apareció para el 2-0 en el minuto 74 en asistencia de Sergio Busquets, otro de los implicados en aquella pequeña bronca contra el Sounders y después al minuto 83 Messi le cedió el esférico a su amigo Luis Suárez para que cobrara el penalti sobre Rodrigo De Paul que representó el 3-0.

Este juego no podría terminar sin que Messi bajara el telón de la noche con una jugada a su estilo para el 0-4 y que representó su anotación 66 en 76 juegos de la MLS, de los cuales han sido en 32 encuentros de la actual temporada 2025.

Además, el triunfo le permitió a Inter Miami sumar el punto que necesitaba para asegurar su pase matemático a los playoffs de la MLS, en donde la eliminación será directa, por lo cual cada partido costará lágrimas de sangre para llegar al título.

Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi Ankara Messi, Ankara Messi . 🐐 pic.twitter.com/8yTgHhkPOC — Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025

Por lo pronto, las Garzas estará dentro de los 18 equipos que buscarán el título de la MLS, cuando todavía le restan 18 puntos por disputar en la fase regular, siendo su objetivo el Philadelphia Union que se encuentra a cinco puntos de distancia.

