Argentina anuncia duelo vs. México en Estados Unidos en vísperas del Mundial

Finalmente, la selección de Argentina si enfrentará a su similar de México en las dos semanas previas al inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, confirmó el presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) como parte del cierre de su preparación y en donde también jugará contra Honduras.

En charla con el rotativo argentino Olé, el llamado “Chiqui” detalló los planes que tiene la Albiceleste para el primer semestre de 2026 de cara a la justa mundialista que se realizará en México, Estados Unidos y Japón, donde ya se tienen contemplados los duelos contra mexicanos y hondureños en alguna ciudad de la Unión Americana.

“Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los duelos previos al Mundial de junio, que serían contra México y Honduras. Los jugaríamos acá, en Estados Unidos, falta definir los estadios”, dijo Tapia.

Tapia en su exposición aseguró que buscan la mayor exigencia para el equipo dirigido por Lionel Scaloni y en donde el astro internacional Lionel Messi estará emprendiendo su último recorrido de su carrera con la playera de su selección, por lo cual ambos juegos contra rivales de la Concacaf forman parte de la diversidad de adversarios que contiene el plan de preparación de los argentinos.

Respecto a estos duelos, Claudio Tapia, ponderó especialmente el encuentro contra México: “Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del inicio del Mundial”.

Definir las sedes

En los planes de la selección de Argentina todavía no están definidas las sedes de los encuentros contra mexicanos y hondureños, pero nadie descarta que contra Honduras pueda ser en Miami donde existe una gran comunidad de habitantes del país sudamericano y contra México en la costa Oeste, en el área de California o en Texas, donde los mexicanos son mayoría.

Previamente, en marzo tienen contemplada una corta gira para enfrentar a Venezuela y Puerto Rico, donde ya irán dando los últimos toques a su preparación con la finalidad de defender lo mejor posible su título vigente conquistado en Qatar 2022.

Mientras que México para la fecha FIFA de marzo tiene proyectado enfrentar a Francia y a Portugal, siendo este último juego contra la escuadra de Cristiano Ronaldo, el que sirva para reinaugurar el estadio Azteca donde se realizará por tercera ocasión en la historia la inauguración de una justa mundialista.

El encuentro contra México se disputará a solo dos semanas del arranque del Mundial, será sin duda el termómetro que marque donde está parada la selección de Argentina para este certamen que se avecina, será espectacular por la forma como ha sido diseñado por la FIFA.

Cabe señalar que hace aproximadamente un mes Argentina estuvo a punto de concretar duelo de preparación contra México para la fecha FIFA de octubre, después de que a los sudamericanos se les cayó una corta gira por Asia, pero en virtud de que en las negociaciones previas rechazaron el ofrecimiento de jugar contra los aztecas, pues los directivos del Tricolor decidieron programar encuentros contra Ecuador y Colombia, con lo cual ya no hubo forma de encarar a México, sino que será hasta junio de 2026.

