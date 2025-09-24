Jonathan Orozco cuestionó el nivel de los arqueros de la selección mexicana

El arco de la selección mexicana es uno de los puestos que más le ha costado solventar a Javier Aguirre. El “Vasco” tiene a varios arqueros a su disposición, pero ninguno se ha atornillado en el puesto. Jonathan Orozco cuestionó el nivel de Luis Ángel Malagón y ‘Tala’ Rangel.

En una entrevista para Más Deporte de TUDN, Jonathan Orozco fue consultado sobre el arco de la selección mexicana. Orozco considera que en la actualidad él sería el guardameta titular de El Tri. A diferencia de los competidores del pasado, Orozco considera que es más completo que los arqueros que hoy defienden el arco de El Tri.

“Fácilmente, sí, sí, cagado de risa (le quitaría a cualquiera de los dos) (…) Jugaba mejor con los pies, creo que era muy buen atajador, salía un poco más, jugaba un poquito adelantado”, aseguró el exarquero de Rayados de Monterrey.

Jonathan Orozco criticó a Luis Ángel Malagón. El exarquero de El Tri considera que Malagón tiene muchas carencias en el juego aéreo. Orozco asegura que esta es una faceta importante en el fútbol moderno y Malagón no es la pieza idónea para contrarrestar los ataques por arriba.

“Creo que Malagón es más sobrio, es más atajador, no se me hace tan buen saliendo por aire y hoy en día el futbol aéreo es muy importante, necesitas un portero que corte mínimo un centro de vez en cuando… ya tuvimos a Memo, pero Memo tenía los reflejos y la elasticidad para sacar ese tipo de bolas”, explicó.

Orozco apuesta por Raúl Rangel

Jonathan Orozco considera que Raúl Rangel puede cubrir mucho mejor esa faceta del juego. Sin embargo, Orozco recordó que al “Tala” no le ha ido muy bien debajo de los tres palos. No obstante, el arquero de las Chivas de Guadalajara tiene las características que Orozco pide para el guardameta de El Tri.

“El que se asemeja más a mí en ese tipo de cualidades es el ‘Tala’ Rangel, pero al ‘Tala’ no le ha ido tan bien… pero tiene la mala fortuna de que siempre se come de dos a tres goles cuando juega”, concluyó.

