Miguel Herrera prefiere a “Memo” Ochoa y hundió a Malagón

El tema de los arqueros está de moda en el fútbol mexicano. En la selección mexicana, Guillermo Ochoa ha perdido su puesto. Javier Aguirre ha confiado más en Luis Ángel Malagón. Pero Miguel Herrera no está en la misma línea del “Vasco”.

En una entrevista para Claro Sports, Miguel Herrera fue cuestionado sobre cuál arquero prefiere entre Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa. El exseleccionador de México confía más en “Memo”.

“Malagón es un buen arquero… pero para mí no es el tipo que yo crea que pueda estar por encima de Memo (…) Hoy si a mí me dieran a escoger entre poner a Malagón y a Memo, yo pondría a Memo. Así te digo. Clarísimo”, dijo Herrera.

Luis Ángel Malagón ha tenido una mayor regularidad en su club. En la temporada 2024-2025, el arquero azulcrema defendió la portería del Club América en 47 partidos. Malagón recibió 43 goles y mantuvo su portería imbatida en 19 encuentros.

Por otra parte, Guillermo Ochoa tuvo más complicaciones en Portugal. El veterano arquero del Avs Futebol tuvo 23 participaciones en este modesto conjunto europeo. “Memo” recibió 45 goles y solo mantuvo su arco imbatido en 6 partidos. Ochoa fue dejado libre por el club.

Malagón inferior a Keylor Navas

Miguel Herrera también realizó el mismo ejercicio de elección entre Keylor Navas y Luis Ángel Malagón. Después de mofarse de la pregunta, el “Piojo” explicó que no existe comparación entre estos dos arqueros. El costarricense está muy por encima del arquero tricampeón con las Águilas del América, según Herrera.

“Malagón es un buen arquero, buen arquero y Keylor es un arquero de talla mundial. Top del mundo, no es un buen arquero. Es top del mundo. O sea, no hay comparación, sinceramente no hay comparación (…) En esta que me estás poniendo ni comparación hay. ¿Viste lo que fue Keylor en la Copa Oro? Y la verdad para mí Malagón no tuvo una buena Copa Oro“, respondió el seleccionador de Costa Rica.

@clarosports ¿KEYLOR O MALAGÓN? MIGUEL HERRERA LO TIENE CLARO 🧤🔥 Miguel Herrera fue contundente: Luis Malagón, por más futuro que tenga, no está al nivel de Keylor Navas. 😳🇨🇷 Para el ‘Piojo’, la trayectoria del arquero tico lo pone en otra categoría… y no hay comparación posible. Ni siquiera con Memo Ochoa… 😬 KeylorNavas LuisMalagón MemoOchoa MiguelHerrera SelecciónMexicana PiojoOpina FútbolMexicano MásClaroQueNunca ♬ original sound – Claro Sports – Claro Sports

