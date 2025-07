Memo Ochoa busca acomodo en equipos de la Liga MX

Guillermo Ochoa, portero cinco veces mundialista de la selección de México, estaría analizando la posibilidad de continuar su carrera en la Liga MX ante la complejidad que existe de encontrar una oferta en algún equipo europeo, sobre todo porque ocupa una plaza de extranjero.

Lo anterior se pudo conocer de forma extraoficial, sobre todo después de que hace algunos días se manejó la posibilidad de que pudiera defender la portería de los Pumas de la UNAM, aunque en este caso el cuadro felino ha enfocado sus baterías en el internacional costarricense Keylor Navas que actualmente juega con el Newell’s Old Boys.

No obstante, esta negativa en primera instancia de Pumas, cambiaría en caso de que no puedan llegar a un acuerdo con Navas, pues no se cree problemas que la escuadra felina apueste por otro portero extranjero para tratar de luchar por el título que se les ha negado en los últimos 14 años y que ahora bajo el mando de Efraín Juárez, intentarán quitarse esa racha negativa.

Pero se asegura que en el entorno de Ochoa no están muy convencidos de escuchar la oferta felina en virtud de sus raíces americanistas y que forma parte de la línea dura de antagonismo del equipo universitario al grado que desde fuerzas básicas no se pueden ver ni en pintura.

Empero, Memo, no sería el primero, ni el último jugador del América que juegue en Pumas o viceversa, como los casos de Joaquín del Olmo, Braulio Luna, Raúl “Bala” Salinas, el propio técnico Efraín Juárez y Moctezuma Serratos, entre otros más.

La realidad es que Memo Ochoa bajo sus bonos en el Viejo Continente después de una temporada con muchos claros y oscuros en el AVS de Portugal, por lo cual el cuadro portugués no planteó la continuidad del guardameta mexicano para la próxima temporada y ha generado un panorama poco claro para su futuro.

Después de una Copa Oro donde no disputó minuto alguno detrás de Luis Malagón del América, los bonos de Ochoa han descendido gradualmente y versiones extraoficiales aseguran que su situación fue sondeada por varios equipos de México, pero nadie se mostró muy interesado en entablar una negociación para el guardameta cinco veces mundialista.

Según las versiones se establece que Memo Ochoa supuestamente tocó varias puertas de los equipos de la Liga MX con la finalidad de mantenerse en actividad y así poder tener la opción de ser convocado por Javier Aguirre como uno de los tres porteros que llevará al próximo Mundial que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Inclusive se maneja que Ochoa además de Pumas quiso buscar una opción en el Toluca bajo el mando del argentino Antonio “Turco” Mohamed, pero no existió un interés real, ya que terminaron apostando por Hugo González, que es de todas las confianzas del técnico de los escarlatas.

Mientras que en los Rayados de Monterrey, la respuesta es que ya existe una opción con el portero uruguayo Santiago Melo, aunque a todo esto tampoco se puede descartar que termine recalando en el León y pueda competir por la titularidad con Óscar Jiménez y Alfonso Blanco, quienes se alternaron en el pasado torneo la titularidad.

En riesgo el Mundial

Es un hecho que si Memo Ochoa no encuentra equipo que le permita mantenerse en buen nivel de actividad, la posibilidad de ir al Mundial se desvanecería, pues la condición principal de Javier Aguirre es que el portero tenga equipo y por esa razón su futuro es incierto.

Lo cierto es que por experiencia el asunto sale sobrando, pues Memo suma 730 partidos desde su debut hace 21 años con el América en el 2004 bajo el mando del técnico holandés Leo Bennhakker, quien le hizo caso al entonces entrenador de porteros de las Águilas, el argentino Néstor Verderi.

En esta trayectoria, Memo ha recibido en su carrera, 1019 goles y dentro de sus logros en equipos profesionales solo tiene un título de Liga y este fue en el torneo Clausura 2005 con el América bajo el mando de Mario Carrillo.

