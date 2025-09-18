Ricardo Ferretti le pide a Henry Martín que se olvide de El Tri

Henry Martín fue por mucho tiempo uno de los referentes del ataque de la selección mexicana. El delantero de las Águilas del América ha tenido poca continuidad en El Tri debido a sus lesiones. Ricardo Ferretti considera que sus problemas físicos del presente son causas de malas decisiones en el pasado.

El goleador azulcrema volvió a sufrir una lesión. Henry Martín estará fuera de la actividad a causa de un esguince de rodilla. El delantero mexicano estará de baja durante varias semanas.

Ricardo Ferretti recordó que fue él quien llamó por primera vez a Henry Martín. El “Tuca” debutó al atacante azteca en 2015 en un duelo contra Trinidad y Tobago. Sin embargo, Ferretti considera que el delantero del América tiene una larga lista de lesiones bajo su propia responsabilidad.

“Yo lo invité por primera vez a selección y se lastimó… tres lesiones musculares que son normales. La del tendón de Aquiles es el detalle que tiene que curar. No se quiso operar, trató con fisioterapia, tratamientos y todo eso”, dijo Ferretti en ESPN.

El “Tuca” hace referencia a una lesión que sufrió en octubre de 2023. Henry Martín tuvo molestias crónicas en el tendón de Aquiles. Al no tratarse quirúrgicamente esta lesión, Martín ha tenido problemas recurrentes como desgarres, tendinitis y recaídas musculares. Ricardo Ferretti aconseja la operación.

“Entonces, cuando tienes una lesión no tienes confianza y empiezas a recargar en la otra pierna y empiezan los problemas como tendinitis y esguince de rodilla. Tiene que operarse y de olvidarse de la selección, desde que (Javier) Aguirre lo mandó a la tribuna, adiós, ya no tienes chance”, sentenció.

Desde la primera convocatoria de Ricardo Ferretti en 2015, Henry Martín ha disputado 46 partidos con la selección mexicana. En poco más de 2,142 minutos con El Tri, Martín ha marcado 11 goles y ha concedido 8 asistencias.

El último partido de Henry Martín con la selección mexicana se remonta a septiembre de 2024. Hace más de un año, el delantero de las Águilas del América vio acción en dos partidos amistosos de El Tri. Martín ingresó en el segundo tiempo de los duelos ante Nueva Zelanda y Canadá.

