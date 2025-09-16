Henry Martín sigue mal y de malas con una nueva lesión en la rodilla izquierda

Henry Martín confesó la semana pasada que estuvo a punto de acudir a personas especializadas en alejar la mala suerte en virtud de las nueve lesiones en los últimos siete años como ahora nuevamente que un esguince en la rodilla izquierda lo alejará por lo menos 30 días del ataque del América.

Una devastadora noticia que mantendrá al cuarto mejor goleador en la historia de los americanistas inactivo, por lo menos para los partidos contra Rayados de Monterrey, Atlético San Luis, Pumas de la UNAM y Santos Laguna.

Para colmo de males, esta lesión es la séptima que sufre a partir de 2024 y la novena desde 2018, con lo cual sus ausencias en la alineación americanista han sido más constantes, pero que, sin embargo, no han impedido que las Águilas se mantengan competitivas en la Liga MX.

Martín, quien ha visto dramáticamente descender el número de minutos en el terreno de juego, no ha logrado tomar regularidad desde el pasado torneo y de aquellos campeonatos Apertura 2022 y Clausura 2023, donde anotó 10 goles en 13 partidos y 14 goles en 16 juegos, ahora su registro ha bajado considerablemente para afectar los intereses del América que le renovó el contrato el torneo anterior.

El delantero yucateco que surgiera al profesionalismo con Xolos Tijuana se convirtió en un bastión americanista y un referente en el campo de juego, pero poco a poco las cosas no han caminado para él y después de salir de un problema en el Talón de Aquiles que le permitió reaparecer en el clásico contra Chivas del sábado pasado, ahora tendrá que mantenerse inactivo con este nuevo problema que sin duda terminará afectando los números de las Águilas.

Siete lesiones desde 2024

Las lesiones han sido una constante en Henry Martín a partir de 2024 en donde ha sumado siete ausencias por esta razón, lo cual lo mantiene muy alejado de sus mejores momentos en el ataque americanista que lo llegaron a colocar como el cuarto mejor goleador en la historia de la entidad americanista.

En el recuento de las lesiones, Henry ha sufrido esguince en la rodilla izquierda en septiembre de 2025, tendinitis en agosto de 2025, contractura muscular en junio de 2025, Talón de Aquiles en marzo de 2025, contractura muscular en diciembre de 2024, golpe en una pierna en octubre de 2024, contractura muscular marzo de 2024.

Si a eso le agregamos que en octubre de 2020 sufrió contractura muscular y en julio de 2018 el mismo problema, la realidad es que las lesiones como artillero del América no lo han dejado tranquilo y eso no le ha permitido ser el goleador de raza que pudo ser en el cuadro americanista.

Álvaro Fidalgo también con golpe en la rodilla derecha

Pero no solo Henry Martín es el único jugador golpeado para el duelo contra Monterrey del próximo fin de semana, sino que el español Álvaro Fidalgo resultó con un problema en la rodilla derecha en el juego contra Chivas que provocó su salida de la cancha al finalizar la primera mitad por el uruguayo Brian “Rayito” Rodríguez y que lo mantiene en duda para el jugador del próximo fin de semana.

La realidad es que la derrota golpeó más en lo anímico al cuadro americanista que no se dio cita por los lugares de esparcimiento y en este sentido, pues debieron asimilar que Chivas no les haya permitido ganar la edición 262 del clásico de clásicos en donde América tenía pensado sumar el triunfo cien en su historia.

De esta forma, el América tendrá que afrontar con algunas ausencias en su alineación contra Monterrey, a las cuales también podría sumarse la del defensa uruguayo Sebastián Cáceres por un pequeño problema muscular, pero la decisión será momentos antes del encuentro contra los Rayados.

