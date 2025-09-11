Para Henry Martín, el América no será el médico que alivie la crisis de Chivas

Henry Martín no se fía del mal momento que atraviesan las Chivas y que se refleja en los 14 puntos de ventaja que tiene el América en la clasificación de cara a la edición 262 del clásico de clásicos y en donde la llamada “Bomba” descartó que vayan a servir de médicos para aliviar los males de los tapatíos.

Empero, el cuarto mejor delantero en la historia del cuadro americanista no puede tapar el sol con un dedo respecto a la diferencia del momento que atraviesa cada equipo y por esa razón en la zona mixta de atención a medios que se realizó este jueves en las instalaciones de Coapa, aseguró que América jugará acorde a la categoría que le otorgan sus blasones en la historia del fútbol de México.

Por esa razón, Martín mando un mensaje claro de lo que puede pasar en el duelo que sostendrán este sábado en el estadio de la Ciudad de los Deportes. “Justo eso es lo que hablábamos, nosotros no vamos a ser el equipo que los levante, al contrario, es nuestro archirrival”.

El delantero yucateco por esa razón añadió que: “Lo siento, dentro de la cancha nosotros, sea Chivas, sea Pumas, sea Cruz Azul, o sea el equipo que sea, nosotros salimos a ganar, salimos a proponer y sabemos que Chivas a pesar de que está en ese lugar, no está jugando mal”.

Henry Martín, como viejo lobo del mar no se fía de los resultados adversos del cuadro tapatío: Los resultados no se le han dado, nada más, pero no están jugando mal, son un equipo muy aguerrido, corren todo el juego, juegan mucho contra golpe, tienen mucha posesión de pelota, pero nosotros tenemos que contrarrestar esto y seguir en ese camino de victorias que es lo que más queremos”

Henry buscará regresar a la senda de los goles

A su vez, Martín tiene la ilusión de regresar a la senda de los goles y superar la marca de ocho goles que tiene en los clásicos de clásicos: “Hemos estado trabajando para eso, sería una gran oportunidad de pararme en la cancha contra las Chivas y poderles anotar, sin duda hemos trabajado para eso”

“América juega por el título, no por un partido”: Israel Reyes

Por su parte, Israel Reyes también fue claro en sus conceptos respecto al clásico contra Chivas y dijo que la perspectiva del América no es salvar la temporada como podría considerar el Guadalajara la edición 262 del clásico de clásicos.

“No creo que puedas salvar un torneo, salvar temporadas que no has hecho muy bien las cosas por ganarle a tu rival, creo que va por ahí la cosa, creo que siendo un equipo grande no aspiras a ganar un partido, o sea, no aspiras a ganar al equipo que mejor está o al rival que siempre has tenido de por vida”, destacó el zaguero.

Bajo ese panorama, concluyó que: “Creo que si te quieres sostener de este tipo de cosas creo que no estás aspirando a grandes cosas, así yo tomo las cosas, creo que no por nada lo que te decía ahorita. O sea, no esperamos ganar un partido en el torneo, nosotros aspiramos a llegar a la final y ganar la final. O sea, el ganar no sirve estar en la Liguilla y no ganarla”.

