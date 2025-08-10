América sufre con tormenta eléctrica y abucheos para vencer apenas 1-0 al Querétaro

Un gol de Dagoberto Espinoza ayudó al América a superar una noche terrible donde debió dejar atrás la tormenta eléctrica que retrasó el juego por dos horas para imponerse al Querétaro 1-0 y por lo menos no quedarse atorado en un resultado más negativo contra un adversario con menos luces, pero con mucho amor propio.

Sin duda a las Águilas les afectó todo en esta lluviosa noche de sábado en el estadio de la Ciudad de los Deportes y por lo menos salieron con los tres puntos en la bolsa, pues hicieron todo lo posible para sumar otro tipo de resultado adverso, inclusive un penal fallado por su capitán Henry Martín.

💥¡GOLAZO! Dagoberto Espinoza la prende con todo y pone el 1-0 para América 🦅 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/OfPT5oLHHy — TUDN USA (@TUDNUSA) August 10, 2025

La realidad es que el gol del jovencito Espinoza fue la única luz en un duelo donde el cuadro americanista dirigido por el brasileño André Jardine siguió mostrando serias dudas en su funcionamiento, denotándose que no todos están hablando el mismo idioma en la cancha.

Más aún porque en el ataque el uruguayo Brian Rodríguez parece ser el hombre con mayor cantidad de luces, pero donde no encuentra eco con Alejandro Zendejas o el propio Álvaro Fidalgo y mucho menos el “Chiquito” Sánchez y la Pantera Zúñiga, provocando que las opciones que se generaron contra la meta del Querétaro defendida por Guillermo Allison, fueran más por méritos individuales que por trabajo colectivo en la cancha.

Mucho ruido, pocas nueces del América

En el papel América pareció que arrasaría al Querétaro y más con el primer gol en el minuto 6 de Dagoberto Espinoza que justificó el esquema agresivo con dos puntos como Henry Martín y José Zúñiga, amén de “Rayito” Brian Rodríguez

Pero la realidad es que esto solo fue en teoría, pues la generación de juego siguió siendo el talón de Aquiles de los americanistas que empezaron a desesperar a sus aficionados que aguantaron sin chistar una tormenta eléctrica que pareció electrocutar a las Águilas para no poder pasar por encima de un adversario con mucho menos argumentos.

🧤¡ATAJADÓN! Allison vuela y detiene el potente penal de Henry Martín 💥 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/DCM4Zk4V9m — TUDN USA (@TUDNUSA) August 10, 2025

Porque después del gol de Espinoza que controló el esférico pegado a la raya para arrancar y llevarse a dos rivales hasta el área donde disparó y pudo vencer al portero Allison en una acción que pareció de crack, pero que no contagió a sus compañeros a armar una ofensiva con más fuerza colectiva.

Querétaro por poco los electrocuta

Para la segunda mitad se pensó que las indicaciones del técnico André Jardine podían modificar el panorama americanista, pero la realidad es que salvó el penal cometido contra el propio capitán americanista dibujó la falta de ímpetu del cuadro de Coapa para ir por un mejor resultado, pues Martín entregó el esférico a las manos del portero de los Gallos Blancos y con eso quedaron a merced de una pequeña reacción de los visitantes.

Tras su retraso por una tormenta eléctrica, el América vs Querétaro vuelve a postergar su inicio, ahora por un apagón en la parte oriente del estadio 😲



📹@osfervazquez#SabadoFutbolero por @Univision y TUDN pic.twitter.com/XNUtlrteaF — TUDN USA (@TUDNUSA) August 10, 2025

Precisamente en los minutos finales, el Querétaro con Pablo Barrera y Edson Partida que ingresaron de cambio estuvieron a punto de lograr el empate, pero Malagón en dos rechaces logró mantener el 0-0 en un duelo para olvidar del extricampeón del fútbol de México y que les generó ser despedidos con abucheos del terreno de juego.

