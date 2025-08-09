Cuauhtémoc Blanco revive sus grandes épocas con un golazo vs. leyendas de Chivas

Cuauhtémoc Blanco pidió al tiempo que vuelva o por lo menos hizo retroceder 20 años para revivir sus grandes épocas con el América al anotar un golazo en un duelo de leyendas de las Águilas contra las Chivas celebrado en el estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo, Sonora.

El gran ícono americanista fue la atracción de este encuentro contra su histórico adversario en donde logró realizar este golazo que se metió al segundo poste dejando parado al portero de Chivas que creyó que el esférico saldría del terreno de juego y terminó metiéndose a las redes rememorando los grandes momentos del hijo pródigo del Barrio Bravo de Tepito.

Un gol que hizo vibrar a los aficionados americanistas, después de que realizó su clásico amague a un adversario, hizo un recorte para limpiar la zona y después sacó un disparo a media altura que se fue a meter las redes en forma espectacular para que la gente terminará entregándosele como en sus momentos de gloria.

Las reacciones del golazo

Después del espectacular gol, los americanistas no tardaron en felicitarlo para rememorar sus épocas de éxito y con un peso específico en el cuadro americanista, mientras el público asistente se le entregó en aquellas épocas de hace dos décadas cuando logró conquistar el único título de Liga en el torneo Clausura 2025 bajo el mando de Mario Carrillo.

La reciente anotación de Blanco se generó desde el costado de la izquierda con una jugada en donde dejó atrás a un defensor rojiblanco, se metió al área grande y definió con un remate picado que terminó en el ángulo superior del segundo poste.

La influencia de Cuauhtémoc Blanco en el fútbol de México

Sin duda hablar de Cuauhtémoc Blanco es hablar de uno de los jugadores más influyentes en los últimos 30 años del fútbol de México, donde unos lo amaron y otros más lo odiaron, pero donde jamás existieron medias tintas, sobre todo con una influencia para los aficionados del América en toda su historia.

Rebelde dentro como fuera del campo que lo ha llevado a estar inmiscuido en toda una serie de cuestiones poco claras, sobre todo cuando aprovechó su imagen pública para incursionar en la política, donde logró llegar a niveles insospechados como gobernador de un estado.

⚽️ ¡El 'Divo de Tepito' se hace presente en #Hermosillo!



Así fue el momento en que Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) prendió a la afición americanista en el juego de leyendas @Chivas vs @ClubAmerica en el Estadio Fernando Valenzuela en #Hermosillo.



📹 @ProyectoPuente pic.twitter.com/ODbq9fnYBO — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 9, 2025

Como jugador tuvo una trayectoria que incluyó el América, Necaxa, Chicago Fire, Lobos BUAP, Irapuato, Veracruz, Puebla y Dorados de Sinaloa, así como el Valladolid de España, donde una desafortunada lesión con la selección de México contra Trinidad y Tobago impidió que el examericanista pudiera tener una trayectoria más fructifera en el fútbol europeo.

Actualmente, Cuauhtémoc Blanco se desempeña como Diputado y en breve tratará de contender en puestos políticos de mayor relevancia, aunque se asegura que deberá enfrentar a diversas investigaciones por delitos de género.

Seguir leyendo:

– Cuauhtémoc Blanco explica las razones del éxito del América

– Cuauhtémoc Blanco ve difícil que alguien pueda frenar al América de André Jardine

– Cuauhtémoc Blanco con su futuro en manos de un Tribunal de Justicia Federal de México





