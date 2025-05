Cuauhtémoc Blanco explica las razones del éxito del América

Las Águilas del América son el equipo más dominante del fútbol mexicano en la actualidad. El conjunto azulcrema ya ha conquistado tres títulos consecutivos dentro de la Liga MX. Cuauhtémoc Blanco intentó explicar las razones de estos éxitos.

El exfutbolista de la selección mexicana estuvo en una conversación con “Shaggy” Martínez. Cuauhtémoc Blanco considera que una de las claves en los éxitos del club tiene que ver con la inversión económica hecha por la dirigencia del equipo.

“Ahorita le metieron un chingo de lana. Tienen unos jugadorazos en la banca. Con ese pinche equipo que tiene, cualquier entrenador puede dirigir”, dijo Cuauhtémoc en su análisis.

Sin embargo, Cuauhtémoc Blanco no deja a un lado el buen trabajo del cuerpo técnico comandado por André Jardine. El estratega brasileño le ha devuelto los títulos a las vitrinas azulcremas, pero su mayor mancha sigue siendo el papel continental.

“También hay que darle mérito al entrenador y al grupo que ha hecho. Creo que ha hecho un excelente grupo y ha sabido manejar muy bien a un equipo. Eso es lo primordial como entrenador, saber llevar a un equipo de figuras. Está cabrón, ¿qué por qué estoy en la banca? Pues rómpete la madre para jugar de titular, tú te la ganas; antes no era tanto físico, ahora si no corres no puedes jugar“, agregó Cuauh.

¿Cómo va el América?

Las Águilas del América han tenido un desempeño irregular en el Clausura 2025. A pesar de ello, los azulcremas quedaron segundos en la clasificación general, pero a un punto de Cruz Azul y los Tigres de la UANL.

El conjunto de André Jardine jugará un partido por los cuartos de final del torneo. El rival del América será el Pachuca de Guillermo Almada. Los Tuzos vienen de superar a Rayados de Monterrey y ahora se enfrentará a uno de los clubes a los que mejor le juegan. El Pachuca ya le ganó al América en la fase regular.

Pero desde este miércoles 7 de mayo, las Águilas del América buscarán seguir firmes en su lucha por el tetracampeonato de la Liga MX. Este es un objetivo que han labrado desde el Apertura de 2023.

Sigue leyendo:

– Miguel Layún le soltó la mano al Club América en el Mundial de Clubes

– Los Tigres de la UANL ya piensan en el reemplazo de Gignac

– Gabigol, conoce los números de la estrella brasileña que interesa en León

– Jorge Sánchez reveló que su primer sueldo lo usó para llevarle comida a su familia