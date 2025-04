Cuauhtémoc Blanco con su futuro en manos de un Tribunal de Justicia Federal de México

El exfutbolista del América y de la selección de México, Cuauhtémoc Blanco tiene su futuro en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) después de que este día se pudo conocer que dicho órgano de justicia podría ordenar una resolución inmediata de la denuncia presentada en su contra en 2023 por presunta violencia política en la modalidad de género.

Lo anterior se pudo conocer por medio de la propuesta que realizó el magistrado Reyes Rodríguez en la Sala Superior de dicho tribunal sobre el delito que supuestamente se le imputa en su gestión de Gobernador de Morelos, para que se instruya la revisión del caso en virtud de que argumentó que el asunto aún no ha prescrito y que debe resolverse sin más demoras.

⚖ TEPJF propone resolver denuncia de violencia política de género contra Cuauhtémoc Blanco. El proyecto plantea que el INE sí tiene facultades para resolver el caso, interpuesto en 2023 por la exdiputada Juanita Guerra.https://t.co/qCZ9urY87o — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) April 20, 2025

Dicha denuncia fue presentada el pasado 14 de junio de 2023 por conducto de Juanita Guerra Mena, actual Senadora y en esa época Diputada Federal por el Tercer Distrito de Morelos, donde la legisladora acusó al exjugador del América y a otros funcionarios por haber incurrido en actos de exclusión durante un acto conmemorativo en el municipio de Cuautla en el estado de Morelos.

En el cuerpo de la denuncia se asegura que no se le permitió participar en las reuniones previas al desfile del 2 de mayo ni instalar un templete para 200 personas y que se presentaron durante la conmemoración del CCXI Aniversario de la Gesta Heroica del Rompimiento del Sitio de Cuautla.

Junto con Blanco también fueron denunciados Edgar Riou Pérez, secretario privado del exgobernador, y a Arturo César Millán Torres, responsable de logística. También están señalados Rodrigo Arredondo López, quien era Presidente Municipal de Cuautla, y Miguel Ángel Meléndez Arias, jefe del Departamento de Cultura local.

Dicha denuncia había sido ignorada por la misma Sala Especializada del TEPJF bajo el argumento de que el tiempo para sancionar este delito ya se había agotado y no se llegó al fondo de la denuncia, pero hoy el Magistrado Rodríguez opinó lo contrario y sostuvo que no existen elementos que justifiquen la no acción de la justicia, tomando en cuenta que la denuncia no ha perdido vigencia.

Al respecto, el impartidor de justicia expuso que: “El asunto no ha prescrito, por lo que debe ser resuelto de inmediato”, tomando en cuenta que la denuncia original señala posibles actos de violencia política de género, al excluir a la diputada de un evento oficial con implicaciones públicas. Hasta el momento, no se ha emitido ninguna resolución definitiva sobre la queja, pese a que los hechos ocurrieron hace casi un año.

⚖️ Cuauhtémoc Blanco sigue en la mira. Diputada de Morena lo acusa de violencia política de género.

Aún no libra a la justicia. 👀#CuauhtémocBlanco #ViolenciaDeGénero #Morena #JusticiaYa pic.twitter.com/6TBJDglpL9 — Hidalgo News (@hidalgonewsmx) April 20, 2025

De esta forma habrá que esperar que el proyecto sea aprobado y de esta forma la Sala Especializada reabra el análisis del caso y determine si existieron o no conductas sancionables. Dicho delito también es ajeno a la denuncia por intento de violación que interpuso su media hermana y que hasta el momento sigue en suspenso.

Seguir leyendo:

– Raúl Jiménez amenaza marca de Cuauhtémoc Blanco en la selección de México

– Fiscal de Morelos pide desafuero para Cuauhtémoc Blanco por presunto delito sexual y lo destituyen

– La presidenta de México a favor de que se investigue a Cuauhtémoc Blanco