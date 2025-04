Cuauhtémoc Blanco ve difícil que alguien pueda frenar al América de André Jardine

Cuauhtémoc Blanco, legendario jugador del América y ganador del título de campeón con las Águilas en el torneo Clausura 2025, volvió a colocar a la oncena americanista como favorito al título del torneo Clausura 2025, sobre todo porque aseguró que André Jardine tiene un pinch..equipo para ganar.

Lo anterior fue mencionado por el exgobernador de Morelos y que vivió sus mejores épocas en el América en la década de los 90 y 2000, en el podcast de su excompañero en las Águilas José “Shaggy” Martínez y donde expuso varios detalles que tiene a su favor el equipo dirigido por el brasileño André Jardine.

“Ahorita le metieron un chingo de lana. Tienen unos jugadorazos en la banca. Con ese pin… equipo que tiene, cualquier entrenador puede dirigir. También hay que darle mérito al entrenador ¿no? y al grupo que ha hecho, creo que ha hecho un excelente grupo y ha sabido manejar muy bien a un equipo”, dijo sin temor a equivocarse uno de los jugadores que dejó su huella en la organización americanista.

Mérito del técnico André Jardine

Cuauhtémoc Blanco fue claro en reconocer que mucho del éxito del actual América en el umbral del tetracampeonato es por la labor de gestión que ha realizado el técnico brasileño André Jardine en armar un gran grupo y saber mover las piezas en el vestidor de las Águilas, uno de los más complicados por toda la lucha de vanidades de tantas figuras.

“Eso es lo primordial como entrenador, ¿no? saber llevar a un equipo de figuras, está cabrón (los egos), ¿qué por qué estoy en la banca? pues rómpete la mad… güey para jugar de titular, tú te la ganas… antes no era tanto físico, ahora si no corres no puedes jugar”.

Jugadores de calidad, no petardos, la clave del éxito

Cuauhtémoc también reconoció que parte del éxito de las Águilas también se debe a que la directiva ahora si atinó en las contrataciones y trajo a jugadores de calidad, que supieron unirse a la lucha por las metas de las Águilas y que sienten la playera.

“Ahorita dices ‘ay güey’, estos güeyes sí sienten la pin… playera ¿no? antes traías puro pin… petardito ¿no? a hacer negocios con los directivos, entrenadores y representantes”, concluyó el exjugador de las Águilas.

La influencia de Cuauhtémoc Blanco en el América

En la entrevista también se hizo mención de la influencia de Cuauhtémoc Blanco en el América no obstante solo haber ganado un título con el cuadro de Coapa y todo se debió a su carácter que siempre puso en la cancha desde su llegada al club en 1990.

Cuauhtémoc Blanco y su influencia en la historia del América no obstante haber ganado un solo título. Crédito: Imago7

“Recuerdo que le dije al “Coca” González que yo sería mejor que esos cabro…en referencia a Luis Roberto Alves “Zaguinho”, Antonio Carlos Santos, que entrenaban en ese momento en las instalaciones del equipo y donde después logró llegar al primer equipo”.

En ese sentido, añadió que: “Creo que Dios le dio a uno un don, porque jamás hice fuerza en los brazos, siempre en los pies, creo que fue algo divino que me permitió ser figura, de poder destacar, de decirle a los extranjeros del equipo que corrieran, que le metieran y que no jugarán con la comida de mi familia”, concluyó.

