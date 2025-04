Sebastián Cáceres saca la cara por André Jardine en el América

Sebastián Cáceres, defensa uruguayo del América, salió al paso de las críticas que señalan como culpable de la aparente crisis en las Águilas al técnico brasileño André Jardine y aseguró que los logros que tiene el estratega amazónico deben imperar a la hora de hacer los juicios en el cuadro de Coapa.

Por esa razón, el zaguero charrúa dijo que todo el plantel está a favor de Jardine y que la única forma de salvar o evadir las críticas son recuperando los resultados para poder salir adelante y entrar a la liguilla con todo en busca del tetracampeonato.

"Cuestionar a André es lo fácil, pero me parece que gracias a él se consiguió un tricampeonato. Quienes lo cuestionan tienen memoria corta. Estamos en su barco y apoyaremos lo que él decida"

“Cuestionar a André es lo fácil, pero me parece que gracias a él se consiguió un tricampeonato. Quienes lo cuestionan tienen memoria corta. Estamos en su barco y apoyaremos lo que él decida”, dijo con claridad el zaguero sudamericano

No hay crisis en Coapa

Respecto a los cinco partidos sin ganar que suma el América y que empiezan a mencionar como una crisis, Cáceres pidió que recordarán el torneo anterior cuando las cosas estaban peor y que ingresaron a la liguilla a través del play in.

“Es un momento difícil, partidos sin ganar, eliminación en Concachampions, lesiones, pero como dijo André, hemos pasado peores momentos. No yendo muy lejos, el torneo pasado casi no clasificamos a Play in y el equipo siempre supo salir adelante cuando se necesitó y cuando las cosas parecían críticas y esta vez no será la excepción”.

Sebastián Cáceres manda mensaje a la afición del América



"Sigan confiando que nosotros estamos trabajando para hacer lo mejor posible"

Por esa razón, Sebastián aseguró que dentro de los pronósticos de la liguilla nadie puede dar por muerto al América o considerarlos como un equipo sin posibilidades, sobre todo porque les avala lo que han lo que han realizado en los tres anteriores campeonatos en donde alzaron el trofeo de campeones.

“Creo que las dudas se las ponen ustedes porque no hay mayor demostración que lo que pasó el torneo pasado. Si con eso no queda claro lo que es capaz este equipo, están haciendo mal las cosas. A este equipo no hay que darlo por muerto en ninguna situación y es lo que nos identifica también”.

No pierden el rumbo del tetracampeonato

Sebastián Cáceres también rechazó que la eliminación en la Concachampions no ha generado algún cambio en sus objetivos de poder lograr el tetracampeonato como se ha señalado desde que inició el actual torneo Clausura 2025.

“Vamos a luchar por lo que nos queda que es el tetracampeonato. Hacemos todo para conseguirlo, a nivel de juego no lo hemos hecho mal, pero no conseguimos los resultados. Es cuestión de que afinemos detalles para que podamos conseguirlos”.

Finalmente dijo que el descanso de más de dos semanas que tendrán antes de iniciar la liguilla será importante para recuperar a los jugadores lesionados y prepararse para ser uno de los favoritos para conquistar el título, aunque en este lapso tampoco pueden descartar el duelo por el boleto del León para el Mundial de Clubes.

"Vamos a seguir luchando por el tetracampeonato, que es lo que nos queda. Es cuestión de afinar detalles"

Sebastián Cáceres, jugador del América.



Sebastián Cáceres, jugador del América.#LaJornada pic.twitter.com/4Cpuq6FHEV — Claro Sports (@ClaroSports) April 18, 2025

“Para recuperar jugadores va a ser bueno, para darles tiempo a que se recuperen de la seguidilla de partidos casi sin descansar. Creo que caerá bien para ese tema y recuperar jugadores que van en su etapa final. El hecho de jugar muchos partidos seguidos, estar todo el tiempo pensando en los juegos desgasta mentalmente, también la situación de quedar eliminados y todo eso, ha afectado, a todos nos dolió. Va a servir para trabajar y ajustar detalles que nos han hecho falta”, concluyó.

