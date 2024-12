En el América los conflictos internos son arreglados con títulos

Las Águilas del América han demostrado su dominio en el fútbol mexicano. El conjunto de André Jardine venció a Rayados de Monterrey en la final y conquistó su tricampeonato. Sin embargo, este club también tiene sus roces y Sebastián Cáceres reveló que hubo uno muy cerca de la final.

Como todo club, las diferencias entre jugadores está a la orden del día. En medio de los éxitos y la gloria, hubo algunas discrepancias dentro del Club América. A pesar de que estaban a las puertas de conseguir otro título, Sebastián Cáceres reveló que tuvo una discusión con un compañero del equipo.

“Voy a contar algo que a lo mejor no debo, pero ayer me puse a discutir con un compañero, antes de una Final. Uno dice, ‘¿por qué, si van a jugar una final?´ Porque así lo vivimos, somos competitivos y si a alguien no le gusta…”, dijo Cáceres luego de obtener el trofeo de campeón.

En este sentido, el futbolista uruguayo no considera que estas diferencias sean malas, incluso antes de jugar una final. Cáceres explicó que es parte del alto nivel de competitividad que tienen los jugadores del conjunto azulcrema.

El propio Sebastián Cáceres aclaró que el problema no pasó a mayores. El futbolista sudamericano habría hablado con el otro jugador de la discordia y habrían solucionado sus diferencias antes del partido decisivo.

“Chocamos en el momento, se habla y ya está. Así es como se vive el fútbol y después dentro de la cancha lo demostramos, está clarísimo que acá todos somos unos guerreros que nos respaldamos entre todos, si uno falla va a estar el otro y creo que esa es la mejor forma de vivir los partidos“, agregó.

El defensor uruguayo llegó a las Águilas del América en enero de 2020. En este sentido, Sebastián Cáceres ha estado en los fracasos y éxitos recientes del equipo.

El exjugador del Liverpool de Uruguay tiene 146 apariciones con la camiseta del Club América. Cáceres acumula 3 goles y 2 asistencias en más de 11,000 minutos dentro del campo. El defensor “Charrúa” ha estado presente en los tres títulos consecutivos que ha obtenido André Jardine y sus dirigidos.

Sigue leyendo:

– El Napoli busca en las Águilas del América a su próximo refuerzo

– El presidente del Club América habló sobre la continuidad de André Jardine

– Henry Martín y su imperdible discurso antes de la final de la Liga MX

– ¿Se acabó el sueño europeo de César Huerta?