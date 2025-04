La película “Mission: Impossible – The Final Reckoning” se estrenará en el Festival de Cannes

“Mission: Impossible – The Final Reckoning” es uno de los grandes estrenos de la primavera a nivel mundial, pero tendrá su premiere el 14 de mayo, dentro del Festival de Cine de Cannes.

La película, dirigida por Christopher McQuarrie y protagonizada por Tom Cruise, se presentará fuera de competencia. Es la aventura que cierra la saga de filmes que comenzó en 1996, mostrando al actor en el personaje del espía Ethan Hunt. Hace unos días se dio a conocer el trailer promocional, en el que el propio Cruise aparece haciendo las escenas de riesgo.

Tras esa primera proyección, “The Final Reckoning” se estrenará comercialmente el 21 de mayo en Francia y el 23 de mayo en Estados Unidos. Angela Bassett, Esai Morales, Simon Pegg, Ving Rhames y Hayley Atwell completan el reparto principal.

Hace dos meses Tom contó que durante la secuencia en la que aparece colgado de un biplano se desmayó por unos segundos: “Cuando sacas tu cabeza de un avión en movimiento, que va volando de 120 a 130 millas por hora, no recibes oxígeno. Así que tuve que aprender a respirar. Hubo momentos en que me desmayaba físicamente; no era capaz de regresar a la cabina del avión”.

El Festival de Cine de Cannes 2025 se llevará a cabo del 13 al 24 de mayo. El jueves 10 de abril se darán a conocer los títulos de las películas que competirán por la Palma de Oro (máximo galardón en el evento); este año participarán directores como Jim Jarmusch, Ari Aster y Wes Anderson.

