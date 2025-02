Tom Cruise revela que se desmayó en una escena de riesgo de “Mission: Impossible – The Final Reckoning”

La serie de películas de “Mission: Impossible” han presentado a Tom Cruise en muchas escenas de riesgo, y desde hace varios años él mismo ha optado por aparecer en esas secuencias, sin necesidad de un doble. Ahora el actor reveló que se desmayó al estar a bordo de un biplano.

Tom Cruise recibe una medalla de la Marina de Estados Unidos

Entrevistado para Empire, Cruise, de 62 años, comentó: “Cuando sacas tu cabeza de un avión en movimiento, que va volando de 120 a 130 millas por hora, no recibes oxígeno. Así que tuve que aprender a respirar. Hubo momentos en que me desmayaba físicamente; no era capaz de regresar a la cabina del avión”.

Nicole Kidman niega que un meme difundido en 2001 tenga que ver con su divorcio de Tom Cruise

Tom se refiere a una larga escena que aparece en la última película de la saga, titulada “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, que se estrenará el 23 de mayo en Estados Unidos y con la que dice adiós al personaje del agente secreto Ethan Hunt, que comenzó a interpretar en 1996.

“The Final Reckoning” es dirigida por Christopher McQuarrie, quien ha trabajado con Tom Cruise en otras nueve películas. Entrevistado para ese mismo medio, el director relató una experiencia que pasó hace algunas semanas, durante una proyección de prueba de “The Final Reckoning”.

“Hay escenas de riesgo en esta película que derretirán tu cerebro”, dijo McQuarrie. “Hicimos una pequeña proyección y alguien dijo: ‘Me estaba asfixiando durante toda la secuencia. Casi tuve un ataque cardíaco’. Y pensé: ‘Supongo que hicimos algo bien'”.

Sigue leyendo: