Nicole Kidman niega que un meme difundido en 2001 tenga que ver con su divorcio de Tom Cruise

Hace dos meses la actriz Jenna Dewan, para celebrar su divorcio de Channing Tatum, compartió en sus historias de Instagram un meme (originalmente difundido en 2001) que muestra a Nicole Kidman caminando y supuestamente feliz; ahora esta última aclaró que esa foto no fue tomada cuando se separó de Tom Cruise.

Kidman (quien estuvo casada con Cruise de 1990 a 2001, año en que se viralizó la foto) fue entrevistada para la revista GQ y dijo: “Esa no era yo, eso es de una película. Esa no era la vida real. ¡Conozco esa imagen!” Nicole no especificó a qué película corresponde esa escena.

En la entrevista, la actriz de 57 años también se refirió a otro meme que la muestra en la entrega de los premios Oscar de 2017, aplaudiendo sin usar sus dedos, lo cual hace que sus manos luzcan extremadamente grandes. “Tenía puesto un anillo enorme, pesado y prestado, y era muy doloroso y tenía miedo de arruinar las joyas. Siempre hay algo que aparece detrás de las imágenes reales, ¿verdad?”

Nicole Kidman podría volver a ser invitada a la ceremonia de los premios Oscar, pero en esta ocasión como actriz nominada. Su trabajo en la película “Babygirl” (dirigida por Halina Reijn) ha sido aclamado por la crítica. Ella interpreta a Romy, una exitosa ejecutiva que comienza un romance con Samuel (Harris Dickinson), un hombre mucho más joven.

