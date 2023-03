Tom Cruise no habría ido a la entrega de los premios Oscar por no encontrarse con su ex esposa Nicole Kidman

La película “Top Gun: Maverick”, producida y protagonizada por Tom Cruise, estuvo nominada a seis premios Oscar, por lo que se esperaba la presencia del actor en la ceremonia que se llevó a cabo el 12 de marzo. Él no acudió, lo cual ha dado pie a rumores de que quiso evitar un encuentro incómodo con su ex esposa Nicole Kidman, quien esa noche presentó el premio al Mejor Director.

Un informante dijo a The Daily Mail que “Tom no estaba ahí porque ella estaba ahí, y él no quiso un encuentro”, pero fuentes allegadas a Cruise dieron a conocer a ese mismo medio que todo se debió a problemas en su agenda de trabajo y no a un asunto de índole personal. Hasta el momento no ha habido una declaración oficial acerca de la ausencia del actor en el evento, lo cual causó sorpresa en sus fans, ya que Cruise sí acudió al almuerzo de nominados en febrero.

Tom Cruise y Nicole Kidman se casaron en 1990 y se divorciaron 11 años después. En mayo de 2022 el actor recibió un homenaje en el Festival de Cannes por su larga trayectoria artística, pero fue muy comentado que durante la proyección de escenas de sus filmes “Days of thunder”, “Far and away” y “Eyes wide shut” -en los que ambos compartieron créditos- no aparecieron imágenes de la actriz.

